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"ولايتي": إيران لا تدعن أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية - ولايتي
مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية - ولايتي
الفجر
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صرح مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، مساء اليوم الإثنين، بأن "إيران لا تدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بل تدعم كل من ينتخبه مجلس النواب العراقي".

وقال مستشار المرشد الإيراني "ولايتي"، في حديث مع قناة "آر تي"، إن "التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب".

وأضاف ولايتي، إن "التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين"، لافتاً إلى أن هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب.

وتابع مستشار المرشد الإيراني، "نحن لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".

هذا واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل أكتوبر الماضي، واتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003، وقبل البرلمان العراقي، في مطلع ديسمبر الجاري، استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي؛ لتبدأ بعدها مشاروات حزبية ونيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ويواصل المحتجون تظاهراتهم، مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية، التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.

وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر.

ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر.

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الكلمات المفتاحية

ولايتي مستشار المرشد الإيراني رئاسة الحكومة العراقية الحكومة العراقية إيران

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