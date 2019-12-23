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"تل أبيب" يخشى قرار المحكمة الجنائية الدولية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أكدت مصادر قضائية في تل أبيب، على أن قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالمضي قدمًا في التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سيفتح المسؤولين الحكوميين والعسكريين الحاليين والسابقين أمام القضاء على المسرح العالمي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على احتمال تعرض المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولون العسكريون أو السياسيون الحاليون أو السابقون؛ لخطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، بعد أن فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً بشأن الشكوك حول ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المصادر، إنه "ليس من المستغرب أن يعارض جميع قادة الأحزاب الصهيونية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، قرار المحكمة الجنائية الدولية".

وفي هذه الأثناء، قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الكشف عن الخطوات التي تعتزم اتخاذها ضد محكمة لاهاي.

ومع ذلك، بدأ القادة الإسرائيليون، واحدًا تلو الآخر، ينتقدون قرار المحكمة الجنائية الدولية وبنسودة من خلال اتهامهم بـ "الإرهاب السياسي" ضد إسرائيل.

وأدان نتنياهو، في حديثه خلال اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء عزم المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في القضية"، متهمًا بأن إسرائيل "تعمل وفقًا للاتفاقية"، ووصف نتنياهو قرار بنسودا بأنه "سخافة".

ويوم الجمعة الماضية، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها "تعتقد أن جرائم الحرب تم ارتكابها أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

قال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المحكمة الجنائية الدولية تمارس "إرهابًا سياسيًا ضد إسرائيل".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتز، للقناة "11" من الأخبار بأن الحكومة الإسرائيلية "خائفة" من اتخاذ إجراءات ضد قرية خان العمار البدوية غير الشرعية، ومخاوف مثل هذا الفعل سيكون "القشة الأخيرة" للمحكمة الجنائية الدولية.

وتحذر إسرائيل أيضًا من اتخاذ قرار مقدم قبل غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية خلال الـ 120 يومًا القادمة.

وتنتظر تل أبيب القائمة السوداء المرتقبة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تتعامل مع كيانات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

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الكلمات المفتاحية

قرار المحكمة الجنائية الدولية القدس اعمال العنف اسرائيل

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