محافظ الفيوم يستمع لشكاوى أهالي مدينة دمو خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 51 مواطنًا خلال اللقاء الدوري الأسبوعي للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وحلها، بحضور وكلاء وزارة الصحة والقوى العاملة والتضامن الإجتماعي، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وممثلي مجالس المدن والتربية والتعليم، والتفتيش المالي والإداري، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى شكاوى عدد من أهالى مساكن دمو الجديدة الخاصة لنقص الخدمات الأمنية، والصحية، فضلًا عن توقف المخبز بالمنطقة رغم الحصول على الترخيص لعدم توفير حصة تموينية، لافتًا أن المحافظ وجه مديري مديريات الصحة والتموين ومسئولي مجلس ومدينة الفيوم بسرعة حل هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأضاف "التوني" أنه من ضمن الشكاوى، تضرر المواطنين من وجود محطة وقود تعمل بدون ترخيص، وعدم وجود مستودع لإسطوانات الغاز، ومواطن يتضرر من غرامة مالية من قبل الشركة المصرية الخاصة بالمنافذ التموينية، مشيرًا أن المحافظ وجه وكيل وزارة التموين ببحث تلك الشكاوى، والعمل على حلها.



وخلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بترخيص أكشاك ببعض القرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية طبقًا للشروط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى توفير المساعدات الفورية وتركيب سماعة طبية لطفلة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.



وتقدم عدد من الشباب بطلبات للعمل، حيث وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات تنموية من خلال المساهمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.