Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوز الداخلية والترسانة ومنتخب السويس وسقوط النجوم في الممتاز "ب"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، فوزا كبيرا، خارج ملعبه، على حساب نظيره، فريق المريخ البورسعيدي، بنتيجة 4-2 ضمن لقاءات الأسبوع التاسع، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول تقدم المريخ، بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد سعيد في الدقيقة 15 ثم تعادل أحمد تمساح للداخلية في الدقيقة 37 واضاف عبدالله ناصر هدف المريخ الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وفي الشوط الثاني نجح عبد العزيز السيد في تسجيل هدفين للداخلية في الدقيقة 16 و 26 واختتم الأهداف إسماعيل بامبا في الدقيقة 42.

وواصل فريق سيراميكا انتصاراته بالفوز على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما تقدم محمد أبو شيشع للنجوم من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل شادى حسين لسيراميكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد غنيم هدف الفوز لسيراميكا في الدقيقة 35 .

وخطف فريق منتخب السويس فوزاً صعباً من فريق بتروجت، بهدفين مقابل هدف،
انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف خالد عبد الرازق في الدقيقة 27.

وطرد الحكم لاعب بتروجت محمود عماد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق السويس تسجيل هدفين عن طريق البديلان عبودة عبد الغفار في الدقيقة 5 وأسامة مرعى في الدقيقة الأخيرة من المباراة،

وتعادل فريق كوكاكولا مع فريق الزرقا بهدف لكل منهما سجل هدف كوكاكولا أكرم عبد ربه من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل الزرقا بهدف بإسم عادل في الوقت القاتل.

وفاز فريق الترسانة على فريق القناة بهدف، محمد مجدي كرسبيو في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 21 نقطة
2- القناة 15 نقطة
3- منتخب السويس 15 نقطة
4- جمهورية شبين 13 نقطة
5- كوكاكولا 13 نقطة
6- الداخلية 13 نقطة
7- النجوم 11 نقطة
8- النصر 10 نقاط
9- بتروجت 9 نقاط
10- الترسانة 9 نقاط
11- المريخ 6 نقاط
12- الزرقا نقطتين
Advertisements

أخبار تهمك

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

منذ حوالي 6 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 14 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 19 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status