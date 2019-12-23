فوز الداخلية والترسانة ومنتخب السويس وسقوط النجوم في الممتاز "ب"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، فوزا كبيرا، خارج ملعبه، على حساب نظيره، فريق المريخ البورسعيدي، بنتيجة 4-2 ضمن لقاءات الأسبوع التاسع، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.



شهد الشوط الأول تقدم المريخ، بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد سعيد في الدقيقة 15 ثم تعادل أحمد تمساح للداخلية في الدقيقة 37 واضاف عبدالله ناصر هدف المريخ الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.



وفي الشوط الثاني نجح عبد العزيز السيد في تسجيل هدفين للداخلية في الدقيقة 16 و 26 واختتم الأهداف إسماعيل بامبا في الدقيقة 42.



وواصل فريق سيراميكا انتصاراته بالفوز على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما تقدم محمد أبو شيشع للنجوم من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل شادى حسين لسيراميكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني سجل أحمد غنيم هدف الفوز لسيراميكا في الدقيقة 35 .



وخطف فريق منتخب السويس فوزاً صعباً من فريق بتروجت، بهدفين مقابل هدف،

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف خالد عبد الرازق في الدقيقة 27.



وطرد الحكم لاعب بتروجت محمود عماد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني استطاع فريق السويس تسجيل هدفين عن طريق البديلان عبودة عبد الغفار في الدقيقة 5 وأسامة مرعى في الدقيقة الأخيرة من المباراة،



وتعادل فريق كوكاكولا مع فريق الزرقا بهدف لكل منهما سجل هدف كوكاكولا أكرم عبد ربه من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل الزرقا بهدف بإسم عادل في الوقت القاتل.



وفاز فريق الترسانة على فريق القناة بهدف، محمد مجدي كرسبيو في الدقيقة 10 من الشوط الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 21 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- منتخب السويس 15 نقطة

4- جمهورية شبين 13 نقطة

5- كوكاكولا 13 نقطة

6- الداخلية 13 نقطة

7- النجوم 11 نقطة

8- النصر 10 نقاط

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين