أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 23-12-2019.. وطن الأسمنت يتراجع 3 جنيهات





أسعار الأسمنت اليوم





كسرت أسعار الأسمنت حالة الهدوء خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع سعر طن الأسمنت بنحو 3 جنيهات، بعد أن سجل خسائر بلغت نحو 14 جنيها خلال تعاملات الشهر الجاري، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:









أسعار الأسمنت المسلح





مسلح العربية للأسمنت تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 795 جنيهًا للطن









النصر من العربية للأسمنت استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن





أسمنت أسيوط "المهندس" تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 800 جنيه





أسمنت أسيوط "الفهد" استقر عند سعر 770 جنيها للطن





أسمنت المنيا أسيك تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت حورس تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 775 جنيهًا





أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن





أسعار أسمنت لافارج المخصوص 780 جنيهًا للطن





سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا





سعر أسمنت العسكري 770 جنيهًا





أسمنت سيناء استقر تراجع 3 جنيهات ليسجل سعر 768 جنيهًا





سعر أسمنت حلوان استقر ليسجل 820 جنيهًا للطن





سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن





سعر أسمنت السويدي استقر ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن





سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 775 جنيهًا للطن





سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل سعر 780 جنيهًا للطن













أسعار الأسمنت الأبيض





سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2450 جنيهًا للطن





سعر سوبر سيناء سجل سعر 2420 جنيهًا للطن





سعر سوبر رويال سجل سعر 2375 جنيهًا للطن





سعر رويال عادة سجل سعر 2400 جنيهًا للطن





سعر الواحة الأبيض سجل سعر2400 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط









سعر أسمنت النخيل 720 جنيهًا









سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 720 جنيه









سعر أسمنت الواحة 730 جنيها









أسعار الأسمنت المقاوم





سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 840 جنيه





سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 860 جنيه





السويس سي ووتر سجل سعر 830 جنيهًا





سعر السويدي المقاوم سجل سعر 855 جنيهًا للطن













أسعار مواد البناء خلال 2019





استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن شهد حالة من التقلبات التى يمر بها سوق المواد البناء خلال تعاملات 2019 في ظل تعنت المشتري ومحاولة المصانع تحفيز الحركة بالأسواق لتمر أسعار الحديد خلال العام الجاري بحالة من التذبذب الكبير في سعر طن الحديد، نتيجة لتغير السعر أكثر من مرة في الشهر الواحد، حيث تراجع بشكل قوي مطلع العام الجاري، لتتراجع بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن، وسجلت قيمة الارتفاع منذ بداية الشهر وحتى الأن نحو 800 جنيهًا.



