الإعدام للمتهم بقتل طبيب نساء بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة، اليوم، علي قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا، للمتهم بقتل طبيب نساء وتوليد داخل عيادته مركز فاقوس.



صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وعلاء سمير حسن، وسكرتارية نبيل شكري.



وتعود أحداث القضية لشهر فبراير الماضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي القرين العام بوصول" محمد زايد" 60 سنة مقيم مركز فاقوس، طبيبنساء وتوليد، مصابا بجروح طعنية بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وتبين من التحريات الأولية، التي قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، أن المجني عليه كان متواجد بعيادته الخاصة بمركز فاقوس لمباشرة عمله، وخرج يستغيث من أثار الطعنات، بعد قيام مجهول بدخول العيادة والتعدي عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، وتم نقله من قبل الأهالي إلي مستشفي القرين العام وتوفي فور وصوله.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي ضم كل من الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، والرائد أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث فرع الشرق، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع البحث الجنائي لفرع الشرقية، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، بالتنسيق مع العميد عمرو رؤف، رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة.



ومن خلال فحص الكاميرات وشهود العيان تبين قيام شاب في العقد الثالث من العمر بالتسلل للعيادة من الخلف وإرتكاب الواقعة وسدد للطبيب عدد 7 طعنات متفرقة بأنحاء الجسد وترك الطبيب يصارع الموت ولاذ مسرعا دون أن يتمكن أحد من مشاهدته.



وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده العميد محمد شعرواي، وكيل مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع فرع الأمن العام بالشرقية، إلي أن وراء إرتكاب الواقعة" سامي س ع س" 34 سنة عاطل ومقيم قرية الطويلة، أنه تسلل يوم الحادث إلي عيادة الطبيب من الخلف، وقام بإرتكاب الواقعة، وتبين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة، مدعيا أن الطبيب تسبب له في ضعف جنسي، نتيجة إعطاءه أدوية أثناء ذهابه برفقة زوجته لعيادته لمتابعة تأخر الحمل، وتسببت هذة الأدوية في فشل علاقته بزوجته، فقرر علي الإنتقام منه، وأستل سكين من المطبخ وتسلل خلسة من خلف العقار وأنتظر حتي نهاية الكشف بالعيادة ونفذ جريمته، وهرب إلي الإسكندرية وبعدها إلي محافظة القاهرة للإختباء.



وتمكنت مأمورية من ضباط فرع البحث الجنائي لفرع الشرق من ضبطالمتهم، وتم إحالته من قبل النيابة العامة إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.