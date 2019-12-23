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الجامعة الكندية تكرم ميدو حلمي كأفضل ديجيتال ميديا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:59 م
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الجامعة الكندية
الجامعة الكندية
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كرمت الجامعة الكندية ميدو حلمي، كأفضل ديجتال ميديا ماركتينج، بسبب نجاحاته في هذا المجال وقدرته علي جمع أكبر عدد من النجوم العرب في هذا المجال منذ دخوله قبل عشر سنوات.

 

 واستطاع ميدو أن ينجح عبر السنوات الأخيرة مع أصالة وصابر الرباعي وخالد سليم ودرة وحكيم.

 

ميدو، أصبح يحظي بثقة النجوم في الوطن العربي في هذا المجال وهو ما جعل إدارة الجامعة تكرمه وهو استحداث جديد للجامعة لتكريم الشخصيات التي تساهم في نجاح النجوم ولا يظهرون بشكل مباشر معهم.

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