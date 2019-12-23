3 محافظات تتصدر قائمة أعلى معدلات الطلاق

قال ممدوح ناجح، منسق مشروع مودة التابع لوزارة التضامن، إن مبادرة مودة هي مبادرة رئاسية كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة عام 2018، وهذا التكليف جاء بعد زيادة معدلات الطلاق بشكل ضخم في المجتمع المصري.



وأوضح "ناجح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن معدلات الطلاق خلال عام 2017 وصل لـ 198 ألف حالة طلاق، 14% منها خلال العام الأول من الزواج، و38% منها خلال أول 3 سنوات من الزواج.



وتابع منسق مشروع مودة، أن المبادرة عملت على الاستفادة من التجارب الدولية والعربية التي عملت على الحد من نسب الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة باعتباره حفاظ على المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من 18-25 عاما، وتتمثل في طلاب الجامعات، ومجندين وزارات الدفاع والداخلية، ومكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، منوهًا إلى أن المرحلة التجريبية للمبادرة كانت خلال عام 2019 بالمحافظات الأعلى معدلات للطلاق وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

