بريطانيا تعين محافظا جديدا لبنك إنكلترا

أعلن وزير المالية البريطاني، ساجيد جافيد، عن محافظ بنك إنجلترا المقبل عقب إنتهاء فترة ولاية محافظ البنك الحالي، مارك كارني. وقد فاز بالمنصب، أندرو بايلي نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، على أن يحل مكان كارني في 17 من مارس 2020 ويصبح محافظ بنك إنجلترا الـ 121 ويتولى مسؤولية الاستقرار المالي للبلاد.





ومن أهم مهام محافظ بنك إنجلترا يتحكم التحكم أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وله قدرة على التأثير على قيمة العملة أكثر من أي فرد في الدولة. وعادة ما يتقرب التجار تصريحاته من أجل استنباط مستقبل السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



