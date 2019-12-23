Advertisements
Advertisements
Advertisements

بريطانيا تعين محافظا جديدا لبنك إنكلترا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن وزير المالية البريطاني، ساجيد جافيد، عن محافظ بنك إنجلترا المقبل عقب إنتهاء فترة ولاية محافظ البنك الحالي، مارك كارني. وقد فاز بالمنصب، أندرو بايلي نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، على أن يحل مكان كارني في 17 من مارس 2020 ويصبح محافظ بنك إنجلترا الـ 121 ويتولى مسؤولية الاستقرار المالي للبلاد.

ومن أهم مهام محافظ بنك إنجلترا يتحكم التحكم أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وله قدرة على التأثير على قيمة العملة أكثر من أي فرد في الدولة. وعادة ما يتقرب التجار تصريحاته من أجل استنباط مستقبل السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

Advertisements

أخبار تهمك

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ ساعة و 24 دقيقة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 3 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. المالية تشكف مفاجأة رئيس الوزراء لعمال التشجير

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status