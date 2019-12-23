السنة الدراسية 2020-2021.. هي موعد بداية تدريس مادة الصحة الجنسية

أفادت مديرة المرصد الوطني للتربية بوزارة التربية ليلى بن ساسي اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال صائفة 2020 تكوين المربين المتطوعين لتدريس مادة الصحة الجنسية وفق معايير علمية بـ 13 ولاية، وذلك في اطار الاستعداد لتدريسها خلال السنة الدراسية 2020-2021.





ولفتت ليلى بن ساسي خلال الإعلان الرسمي عن الانطلاق في تنفيذ مشروع ادماج التربية على الصحة الجنسية في البرامج التعليمية، إلى ان الاشتغال على هذا المشروع انطلق منذ سنة 2017 في اطار مقاربة تشاركية ومرجعية، من قبل مجموعة من الخبراء من وزارتي التربية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والاتحاد العام التونسي للشغل وبعض مكونات المجتمع المدني.





وأضافت ان هذا المشروع يطمح بالخصوص، إلى تدريس الصحة الجنسية من سن 8 الى غاية 18 باعتماد طريقة ايجابية تعلّي من الجانب القيمي، من خلال التركيز على مبدأ المساواة والمسؤولية و كيفية احترام الآخر.





من جهته أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة حاتم بن سالم، أن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال يعدّ الدافع الرئيسي وراء اتخاذ قرار ادماج مادة التربية الجنسية في برامج التعليم، وذلك بالتشاور مع عديد الخبراء من وزارة التربية والمجتمع المدني ومن منظمات دولية.