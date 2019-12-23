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وزيرا الرياضة والهجرة يبحثان التعاون في "مراكب النجاة"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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اللقاء
اللقاء
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بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التعاون في حملة "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، بالإضافة لتنظيم فعاليات رياضية على هامش مؤتمر "الجاليات المصرية بالخارج" التي تنظمه وزارة الهجرة منتصف 2020.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الاستعداد للتواصل مع اللاعبين للمشاركة في حملة "مراكب النجاة" التي تقوم عليها وزارة الهجرة بتكليف من رئيس الجمهورية، وتقديم سبل الدعم اللازم من خلال مشاركة عدد من نجوم ورموز الرياضية المصرية في الحملة، مما سيساهم في تحقيق الهدف من حملة "مراكب النجاة".

وأضاف "صبحي" أنه سيجري التنسيق والإعداد مع وزارة الهجرة من أجل تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية على هامش مؤتمر "الكيانات المصرية بالخارج" ويعد هذا التعاون فرصة جيدة لربط الشباب المصري بالخارج بوطنهم، كما أننا نستهدف اشراكهم في المسابقات والأنشطة الرياضية التي تقام بمصر.

واتفق الوزيران على تنظيم كأس الجاليات المصرية بالخارج لكرة القدم على هامش مؤتمر "الجاليات المصرية بالخارج"، ويشارك به المصريون من مختلف دول العالم، وسيتم الإعلان عن نظام البطولة وكيفية الاشتراك والتسجيل بها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة.

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن تكليف رئيس الجمهورية للوزارة، بالبدء في حملة "مراكب النجاة" نابع من اهتمامه بالمواطن المصري، والحرص على توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.

وأضافت "مكرم" أن الوزارة حريصة على إشراك مؤسسات الدولة المختلفة في حملة "مراكب النجاة"، وتأتي وزارة الشباب والرياضة في مقدمة المؤسسات، حيث نستهدف مشاركة نجوم الرياضة المصرية كسفراء في هذه الحملة لما لديهم من تأثير إيجابي على أوساط الشباب، ونستطيع سويًا الوصول لأكبر شريحة مستهدفة من هذه الحملة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل في المرحلة الحالية أيضا على الإعداد لمؤتمر "الجاليات المصرية بالخارج"والمقرر له منتصف العام المقبل 2020، وتتطلع الوزارة لتنظيم عدد من الفعاليات المختلفة ومن بينها تنظيم فعاليات رياضية على هامش المؤتمر يشارك به المصريون بالخارج، وتأتي هذه الفعاليات الرياضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة.
وزيرا الرياضة والهجرة يبحثان التعاون في "مراكب النجاة"
وزيرا الرياضة والهجرة يبحثان التعاون في "مراكب النجاة"
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