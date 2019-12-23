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بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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بدأت الأحتفالات الكريسماس تزين الشوارع التي تجعل السعادة تدخل قلوب الجميع، فهي من العادات والتقاليد ارتداء ملابس بلوان الأحمر والبابا نويل، وكل عائلة لها تقوس خاصة بيوم الكريسماس، سوء داخل المنزل مع الأسرة أو خارج المنزل مع الأصدقاء.



وحرص العديد من النجوم على على الأحتفال بعيد الكريسماس، مبكرا وكل منهم اختلفت طريقة عن الأخر حتى يجعل هذا اليوم مميز ولن ينسى مع مرور الوقت.


نجوى كرم

بدأت النجمة اللبنانية نجوي كرم، ب الأحتفال بالكريسماس بطريقة مختلفة غير العادة.


نشرت الفنانة نجوى كرم، صورًا ومقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من أجواء زيارتها لجمعية "أيام الرجا" في لبنان للاحتفال مع الأطفال بعيد الميلاد.

ظهرت نجوى كرم، بملابس شخصية بابا نويل الشهيرة وتحمل في يدها جرسا.

كريم فهمي وزجتة

وكان أحتفل الفنان كريم فهمي، بالكريسماس في منزله مع زوجتة وبناته.


ونشرت دانيا البناوي زوجة كريم فهمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي مرتدية ملابس بابا نويل، كما ظهر فهمي مرتديًا على رأسه "زعبوط" وأيضا ابنتهما الصغيرة، وهي بابا نويل، وبجانبهما شجرة الكريسماس.



سيرين عبد النور


كما إحتفلت الفنانة اللبانية سيرين عبد النور، بالكريسماس بطريقة مختلفة، حيث قامت بتصميم فستان خاص من أجل عيد الميلاد.


وظهرت سيرين عبد النور، وهي ترتدي فستان احمر أنيق، وكانت بإطلالة جذابة وجميلة كعادتها.



وعلقت سيرين عبد النور، على احتفالها بعيد الميلاد، بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم ... شكراً #رامي_قاضي اضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصاً كرمالي".

نرمين الفقي

كما إحتفلت الفنانة نرمين الفقي، بالكريسماس خارج البلاد،في جو هادئ، ونشرت نرمين الفقي، ص ور لها وهي بجانب شجرة الكريسماس، وظهرت وهي ترتدي ملابس في منتهي الجمال.
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
بـ الأحمر والبابا نويل.. الفنانين تحتفل بعيد الكريسماس على طريقتهم الخاصة (صور)
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