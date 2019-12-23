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عاجل .. كافاني يحدد وجهته المقبلة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:44 م
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كافاني
كافاني
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجم منتخب أوروجواي إيدنسون كافاني، قرر الإنضمام إلى فريق أتليتكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وافادت شبكة بيلتشر ريبورت، عبر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مازيو، أن كافاني وافق على الإنضمام للروخي بلانكوس في يناير، بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وخسر صاحب الـ 32 عاماً موقعه في هجوم النادي الباريسي، لصالح الوافد الجديد من إنتر ميلان على سبيل الإعارة ماورو إيكاردي، والتي تميل إدارة الفريق لشراؤه نهائياً.

من جانيه يسعى دييجو سيميوني المدير الفني للفريق المدريدي التعاقد.مع مهاجم جديد،لتعويض غياب النجم الكبير دييجو كوستا، الذي سيغيب عن الفربق لمدة كبيرو.

وينتهى عقد كافاني مع الفريق بنهاية هذا الموسم في صيف 2020، الأمر ااذي سيسهل خروجه في يناير المقبل.

ولعب كافاني 10 مباريات فقط هذا الموسم في جميع البطولات، مسجلاً ثلاثة أهداف.

وانضم كافاني لباريس سان جيرمان في صيف عام 2013 قادماً من نابولي الإيطالي، وسجل بقميص الفريق 196 هدفاً.

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