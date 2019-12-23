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رئيس الكنيسة الأسقفية: نسعى لتوحيد موعد الاحتفال بعيد القيامة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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المطران
المطران
هدى عبدالرازق
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قال المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، إن الكاتدرائية تزين استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد، حيث يوجد أشجار الميلاد، والمزود، والطفل يسوع، موضحا أنهم يقيمون أكثر من احتفال بلغات مختلفة، ويحضره عدد كبير من الأشخاص.

وأشار خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه حدث اختلاف بين الكناائس حول موعد مولد المسيح، فاالكنائس الشرقية حددته في 7 يناير، والكنائس الغربية حددته بيوم 25 ديسمبر، متمنيا توحيد موعد الاحتفال بعيد الميلاد في المشرق والمغرب.

ولفت إلى أن البابا تواضروس اقترح توحيد موعد الاحتفال بعيد القيامة عندما التقى بالبابا فرانسيس، وعرض الأمر على كل أساقفة العالم، والجميع وافق أن يكون هناك توحيد في موعد الاحتفال، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار لتنفيذ الفكرة.
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