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تفاصيل حرق سيارة دبلوماسي تركي في اليونان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:44 م
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حرق سيارة
حرق سيارة
وكالات
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أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الإثنين، بأن الشرطة اليونانية أعلنت حرق سيارة دبلوماسي تركي، وسط أجواء توتر شديد بين أنقرة وأثينا منذ أشهر.

 

وكشفت الشرطة اليونانية، أن الحادث وقع في مدينة سالونيكي شمالي البلاد، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

 

وقالت الشرطة اليونانية، إن سيارة الموظف في القنصلية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية.

 

وكانت العلاقات التركية اليونانية، شهدت توترًا شديدًا بسبب عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، والاتفاق الذي أبرم نهاية الشهر الماضي بين ليبيا وتركيا ويسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص، في السنوات الأخيرة.

 

وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص، وهي مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الأوروبي الذي تشغل قبرص عضويته، وتحتل تركيا الشطر الشمالي من الجزيرة.

 

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دبلوماسي تركي حرق سيارة تفاصيل حرق سيارة اليونان

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