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قيس سعيّد يقدّم التعازي إلى تبون إثر وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 ، برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك على إثر وفاة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية.

وتقدم رئيس الجمهورية باسمه وباسم الشعب التونسي، بتعازيه الخالصة وبمواساته للرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري الشقيق ولعائلة الفقيد، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمّد الفريق أحمد قايد صالح بواسع رحمته وأن يرزق ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما جدّد رئيس الدولة قيس سعيّد بالمناسبة، التأكيد على أواصر الأخوّة التي تجمع البلدين والشعبين التونسي والجزائري.
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