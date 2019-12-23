باولو ديبالا.. منبوذ الصيف ونجم يوفنتوس في الشتاء

أعطى النجم الأرجنتيني الدولي ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي درساً للاعبي كرة القدم الحاليين في كيفية التمسك بالفرصة وخلق تحدي داخلي بينه وبين نفسه، لإثبات قدراته وموهبته أمام الجميع.





وكان ديبالا منذ أشهر قليلة، وتحديداً في فترة الإنتقالات الشتوية على رأس قائمة الراحلين عن السيدة العجوز، قبل أن يصر على البقاء، ويصبح نجم الفريق الأول، بعد إنقضاء نصف الموسم في إيطاليا.





إنطلاقة رائعة





شهدت مسيرة ديبالا مع البيانكونيري عدة مواسم رائعة، منذ إنضمامه من باليرمو في صيف 2015 ، حيث لفت فيها باولو ديبالا الأنظار في يوفنتوس، وأصبح مطلب لكبار الأندية في أوروبا مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة.





ويتذكر الجميع مباراة برشلونة ويوفنتوس بملعب أليانز، في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا عام 2017 ، حين إنتصر اليوفي على برشلونة بثلاثية نظيفة، كان لديبالا منها هدفين رائعين، جعلته واحداً من ألمع نجوم أوروبا وقتها.





موسم للنسيان





إلا أن كل شئ تغير خلال الموسم الماضي مع ديبالا، حيث قلت مشاركاته مع المدرب أليجري، الذي فضل عليه الثنائي دوجلاس كوستا وفيديركو بيرناردسكي، في طريقة لعب 4-3-3 كجناح أيمن هجومي.





وما أضر ديبالا تكتيكياً، هو طلب المدرب أليجري منه القيام بأدوار دفاعية لا يعتادها باولو، مما جعله غير مفضل بالنسبة لأليجري، الذي أبعده كثيراً عن التشكيل الأساسي في الموسم الماضي 2018-2019.





سجل ديبالا في الموسم الماضي عشرة أهداف في كل البطولات، وهو رصيد أعلى بهدف وحيد مما سجله حتى الآن خلال الموسم الجاري.





قدوم ساري





بعد أن استلم ماوريسيو ساري تركة أليجري، الذي رحل عن الفريق بعد الفشل الأوروبي المتجدد، حين ودع دوري الأبطال أمام أياكس، أصر ساري وبشكل غريب على بيع ديبالا.





وقال ساري في عدة مؤتمرات صحفية قبل إنطلاق الموسم، أن ديبالا ليس ضمن مستقبل الفريق، وأن عليه البحث عن ناد آخر.





صفقة ديبالا - لوكاكو





على الفور أذعنت إدارة اليوفي لطلب ساري، وأقحمت النجم الموهوب في مفاوضات البيانكونيري لضم لاعب مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، وذلك لتخفيف قيمة الصفقة.





رفض ديبالا الذهاب لمانسشتر يونايتد، وتمسك باليوفي، وفي ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته، فشلت الصفقة ليذهب لوكاكو لإنتر ميلان الذي وافق على طلبات اليونايتد المادية، حيث رفض الدخول في أي صفقات تبادلية من ناحية، كما رأي أن اليونايتد الحالي ليس الفريق المناسب لقدراته.





وتواصل إصرار يوفنتوس على بيع اللاعب، حيث حددت مبلغ 50 مليون يورو لبيعه، وكانت أندية توتنهام وأرسنال مستعدة لإبرام الصفقة، قبل أن يرفض ديبالا مجدداً الذهاب لأحد الناديين، ليقوم توتنهام بالتعاقد مع لو سيلسو، وأرسنال بضم نيكولاس بيبي.





بقاء ديبالا





وإزاء ذلك، لم يكن أمام إدارة يوفنتوس بداً من الإبقاء عليه داخل صفوف الفريق لهذا الموسم.





توقع الجميع ابتعاد ديبالا عن الصورة، وتجلّى ذلك في بداية الموسم، حين فضل ساري الإعتماد على هيجوايين ورونالدو، لكن ديبالا قام بتقديم الإضافة أثناء إشتراكه كبديل في بعض المباريات.





أظهر ديبالا قدرته الكبيرة أثناء مباراة اليوفي مع لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، حين نزل والفريق متأخر بهدف، ليسجل هدفين رائعين، أمّن بهما النقاط الثلاث لفريقه، ويصبح أحد أهم أوراق ساري هذا الموسم، بل ويصبح نجم الفريق الأول بلا منازع.





وعلى جماهير يوفنتوس أن تتخيل ، كيف كانت ستصبح وضعية يوفنتوس هذا الموسم في حالة الإستغناء عن ديبالا؟