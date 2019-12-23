خبيرة تربوية توضح أسباب زيادة معدلات الطلاق

قالت إيناس حسن، خبيرة التربية الإيجابية، إن هناك ارتفاعا في معدلات الطلاق في مصر، وهناك انفصال صامت داخل الأسر وهو أخطر من الطلاق أو الانفصال الفعلي، وسببه غياب مفهوم الأسرة واختلاط المسئوليات والحقوق والواجبات، وعدم تحمل الأجيال الجديدة للمسئولية.



وأوضحت "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن هناك اختلاف في تكوين الأسرة وتواجد الأسرة مع بعضها البعض، وفي نوعية الحوار، وانفتاح الميديا على المجتمعات الغربية التي ليس للأسرة قيمة عالية بها، ودخولها على مجتمعاتنا العربية التي كانت تقدس الأسرة أحدث هزة في الكيان الأسري.



وتابعت، أننا بحاجة لخبير في كل مجال في المدارس، لتوضيح لأولياء الأمور كيفية تخطي العديد من العقبات مع الأبناء، وكيفية الخروج من مراحل معينة بأمان وسلام.

