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حساب المواطن يوضح حقيقة حذف حساب المستفيد حال تحديث بيانته

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أوضح برنامج حساب المواطن حقيقة حذف حساب المستفيد حال تحديث بيانته، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدن" التابعة للبرنامج على موقع "تويتر" سؤالًا هامًا بهذا الشأن، حيث قال المستفيد: "السلام عليكم.. تحديث البيانات لازم احذف الحساب واضيف حساب جديد.. لان مسجل عندكم ان زوجتي يستلم حافز.. وحافز موقفين له اكثر من سنة".

وردت "خدمة المستفيدين" التابعة لحساب المواطن موضحة: "وعليكم السلام، لايلزم حذف الحساب وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه الى البوابة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى الإجراءات)، وحذف الدخل المخصص من برنامج حافز ثم حفظ ، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن صفحة "خدمة المستفيدين" تقوم بالرد على استفسرات المواطنين، وتعمل الصفحة بالرد على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وإلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خدمة صوتك مسموع التابعة لحساب المواطن برقم جوال 19912، وتعمل من الأحد للخميس في نفس توقيتات صفحة "خدمة المستفيدين".

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
حساب المواطن يوضح حقيقة حذف حساب المستفيد حال تحديث بيانته
حساب المواطن يوضح حقيقة حذف حساب المستفيد حال تحديث بيانته
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