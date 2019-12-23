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نجم باريس سان جيرمان يوافق على الانتقال إلى أتليتكو مدريد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:29 م
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
وسام محمد
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ذكرت بعض التقارير الأوروبية اليوم الأثنين، موافقة الأوروجواياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على الانتقال إلى نادي أتليتكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن كافاني يرغب في الرحيل عن قلعة النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، خاصة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، تحت قيادة توماس توخيل مدرب الفريق هذا الموسم.

وزعمت الصحيفة البريطانية أن كافاني حدد مستقبله بالفعل، حيث من المقرر أن يتجه صوب أتليتكو مدريد، في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتحدد حتى الأن ما إذا كان سينتقل إلى أتليتكو مدريد في يناير المقبل، أم سيتأجل حسم الصفقة في الصيف القادم.

وينتهي عقد كافاني مع النادي الباريس في صيف 2020، ما يعني أن الأوروجوياني سيصبح حرًا للانتقال إلى نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يفاتحه مسئولو نادي العاصمة الفرنسية من أجل التجديد حتى الأن.

وانضم كافاني إلى نادي باريس سان جيرمان مطلع موسم 2013 - 2014 قادما من نادي نابولي الإيطالي.

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