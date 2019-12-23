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"موسوعة ثورات تاريخ الحضارة" كتاب لـ عبدالله البلتاجي في معرض الكتاب قريبًا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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أصدرت منصة كتبنا للنشر الإلكتروني كتاب تحت عنوان "موسوعة ثورات تاريخ الحضارة" للدكتور عبدالله محمد البلتاجي، يضم الكتاب أعظم مائة ثورة حضارية ف التاريخ، قام بها أعظم مائة شخص في التاريخ الإنساني، بينهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا موسى، ومينا موحد القطرين.

 

عبد الله  البلتاجي، هو رئيس بحوث متفرغ، وحاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية، له عدد ( 6) كتب منشورة ( باللغة العربية ) من عدد من دور النشر بالقاهرة والإسكندرية، منها  معجزة القرآن الكريم الرياضية،  معجزة  "مثل آدم وعيسى" ، سر الوجود والرقم 19، نماذج إعجاز القرآن الكريم، مشاهير أسلموا، المعجزة الكبرى، وله (65) كتاب باللغة الإنجليزية، ويعد موسوعة ثورات تاريخ الحضارة هو اخر أعماله.

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