Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار عاجل من البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:29 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
Advertisements
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، من حيث المبدأ.

وشدد عبدالعال على ضرورة تسهيل الحكومة للإجراءات التي تتبعها في شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قانون التصالح في مخالفات البناء البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المالية تشكف مفاجأة رئيس الوزراء لعمال التشجير

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 17 ساعة

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 12 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 6 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ أقل من ساعتين

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على تعديل قانوني "التموين" و"حماية المنافسة" مبدئيًا

البرلمان يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية مبدئيا

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم من حيث المبدأ

رئيس البرلمان ينفي حذف اسم "زويل" من مدينة العلوم: "أنا محامي الشعب مش الحكومة"

"جواز التصالح وتقنين الأوضاع".. أبرز التعديلات التي أقرها "النواب" في قانون مخالفات البناء

غدًا.. البرلمان يناقش قانون ساحات انتظار السيارات

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
02:45 م

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status