قرار عاجل من البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، من حيث المبدأ.



وشدد عبدالعال على ضرورة تسهيل الحكومة للإجراءات التي تتبعها في شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.