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محمد كشك لـ المعاقين: "اتحدوا ضد التسول والشحاتة"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:28 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد كشك، إن الغالبية العظمى من معاقي مصر محترمين، ومثقفين، ولكن يعاب على المجتمع أنه ينمي عند الأقلية القليلة من المعاقين "روح الشحاتة، والتسول، والتواكل".

وأشار "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، إلى أن هناك رجال أعمال حتى تخفف عنهم الضرائب قليلا، يأتون بعدد من المعاقين ويعطونهم مبلغ مالي، ويعتبرونها صدقة جارية، معقبا: "حسبي الله ونعم الوكيل"، منتقدا المعاق الذي يقبل هذا المبلغ، موجها رسالة له: "حرام عليك بتشوه صورتنا".

وأضاف أن هناك صورة مأخوذة عن معاقين مصر أنهم متسولون، متابعا: "أرجوكم يا معاقين مصر اتحدوا ضد التسول، وضد الشحاتة، ساندوني واقفوا في ضهري حتى نقضي على هذه الظاهرة، مش عايزين حد يشوهنا".
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