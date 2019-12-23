الـ"8%" يردون على مروجين الشائعات عبر السوشيال ميديا بكليب "إصحي يا منطقة"





طرح فريق الـ"8%"، كليب جديد يحمل عنوان "إصحي يا منطقة"، وذلك عبر قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعاده حصل الكليب على نسبه مشاهدة عاليه، وتفاعل كبير من جمهورهم ورواد الموقع.









كليب "إصحي يا منطقة"، غناء أوكا وأرتيجا، ومن كلمات أوكا وعلي، وتقول كلماته: "هري وحرق بيعمل فتنه من حبه اشكال قرفتنا، عايزين بس يقلو راحتنا فكك منهم مش سكتنا، كفاية كدب يا بشر خليتو عقولنا في خطر، عدو كام واحد انتحر عشان الفتي اللي انتشر، فجاة الشر الشراني دخل جوه الجواني وبعد كمل اللي بيجرى بقت الدنيا بتنجاني".





يذكر أن فريق الـ"8%"، كانت اخر اعماله فيديو كليب مع المطرب الشعبي أحمد شيبة، بعنوان "إمتى؟"، وحصد الكليب على حصدى ونجاح كبير، عبر السوشيال ميديا، وتم تسجيله اثناء تواجدهم بموسم الرياض الثقافي.







