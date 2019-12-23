ريال مدريد يُبعد أنظاره عن نجم ليفربول

أبعد ريال مدريد الإسباني أنظاره عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أسس ماني نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم ، منذ انتقاله إلى نادي ليفربول في عام 2016 ، حيث ساهم بـ 72 هدفًا من 148 مباراة في جميع المسابقات.





يبقى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا لمدة ثلاث سنوات ونصف على عقده ، مع ليفربول مفتوحًا لتمديد تلك الصفقة في المستقبل القريب.





ومع ذلك ، وفقا لتقارير في اسبانيا ، حدد ريال مدريد الدولي السنغال كأحد أهداف نقل الأولوية.





على الرغم من إضافة أموال كبيرة من عدن هازارد في وقت سابق من هذا العام ، لا تزال هناك رغبة لإضافة اسم آخر رفيع المستوى في الثلث الأخير ، يحتمل أن يكون بديلاً لجاريث بيل.





هناك اقتراح بأن ليفربول سيطلب ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أن تقييمهم من المرجح أن يكون أعلى بكثير بالنظر إلى وضع ماني في عمالقة ميرسيسايد.