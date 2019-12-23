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ريال مدريد يُبعد أنظاره عن نجم ليفربول

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:28 م
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صلاح وماني وفيرمينو
صلاح وماني وفيرمينو
مصطفى صابر
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أبعد  ريال مدريد الإسباني أنظاره عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أسس ماني نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم ، منذ انتقاله إلى نادي ليفربول في عام 2016 ، حيث ساهم بـ 72 هدفًا من 148 مباراة في جميع المسابقات.

يبقى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا لمدة ثلاث سنوات ونصف على عقده ، مع ليفربول مفتوحًا لتمديد تلك الصفقة في المستقبل القريب.

ومع ذلك ، وفقا لتقارير في اسبانيا ، حدد ريال مدريد الدولي السنغال كأحد أهداف نقل الأولوية.

على الرغم من إضافة أموال كبيرة من عدن هازارد في وقت سابق من هذا العام ، لا تزال هناك رغبة لإضافة اسم آخر رفيع المستوى في الثلث الأخير ، يحتمل أن يكون بديلاً لجاريث بيل.

هناك اقتراح بأن ليفربول سيطلب ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أن تقييمهم من المرجح أن يكون أعلى بكثير بالنظر إلى وضع ماني في عمالقة ميرسيسايد.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح وماني وفيرمينو ساديو ماتي

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