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عاجل.. قائمة الزمالك ضد الإنتاج.. استبعاد شيكابالا و4 لاعبين
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:19 م
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هاني عصام ورامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الثلاثاء.
قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – محمود الونش – حازم إمام
خط الوسط: إسلام جابر - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي
خط الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد
وخرج من القائمة محمود عبد الرازق شيكابالا وخالد بوطيب ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وإمام عاشور
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