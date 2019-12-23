ارتفاع الإيرادات المجمعة لـ "إيجيترانس" إلى 14.5% خلال الربع الثالث من العام المالى





أعلنت إيجيترانس (ETRS.CA; ETRS EY Equity)، كبرى الشركات المصرية المتخصصة في خدمات النقل المتكامل واللوجستيات، اليوم عن نتائجها المالية المُجمّعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019، حيث وصل النمو في الإيرادات المجمعة إلى 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من النمو بنسبة استثنائية في قطاعات خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، بالإضافة للنمو الكبير في أعمال الشركة المصرية لحلول المستودعات (EDS). وتعليقاً على هذه النتائج، تقول عبير لهيطه - رئيس مجلس إدارة ايجيترانس: "تواصل ايجيترانس تركيزها على زيادة الإيرادات الاجمالية وتحسين مستويات الربحية، وتأتي نتائجنا المالية خلال التسعة أشهر من العام الحالى لتؤكد على ذلك. إنّ الأداء القوي لأنشطتنا الرئيسية كان مشجعاً بصورة كبيرة". أضافت لهيطه أيضاً أنّ الاستراتيجية الحالية للشركة والتي تركز على زيادة حجم أعمالها ورفع الكفاءة التشغيلية والتواصل القوي مع عملائها، أدت لتحفيز نمو أعمال الشركة في هذا القطاع. إننا نرى إمكانيات ممتازة لنمو أعمالنا في المستقبل"





زادت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر من عام 2019 بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 214.7 مليون جنيه وهو ما يتخطى موازنة 2019 نتيجة النمو المُطّرد في إيرادات قطاعات الأعمال المعتادة للشركة. من ناحية أخرى، زاد معدل التكاليف/الإيرادات بـ 549.2 نقطة أساس ليسجل 67.7% خلال الشهور التسعة أشهر من 2019، مقابل 62.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد أدى ذلك لانخفاض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل 485.8 نقطة أساس ليسجل 18.7% مقابل 23.6% خلال التسعة أشهر من العام الماضي. في الوقت نفسه، تحسن معدل المصروفات البيعية والعمومية والإدارية/الإيرادات بمعدل 63.5 نقطة أساس ليصل إلى 13.6% خلال التسعة أشهر من 2019، مقابل 14.2% خلال فترة المقارنة منذ عام. حقق صافي الأرباح بعد الضرائب وحقوق الأقلية المستهدف منه خلال 2019 على الرغم من تحقيقه تراجعاً بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل 29.8 مليون جنيه نظراً لقيام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة عدة مرات خلال الفترة مما أدى لانخفاض إيرادات الاستثمارات وصافي إيرادات الفوائد. في المقابل، ونتيجة تصاعد قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، سجلت الدفاتر خسائر في فروق أسعار العملة بقيمة 4.3 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 0.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة العام الماضي، وهو ما أدى لانخفاض هامش صافي الربح إلى 13.9% خلال التسعة أشهر من العام الحالي، مقابل 18.7% خلال فترة المقارنة العام الماضي.









تضيف لهيطه: "إننا نجني ثمار استراتيجيتنا، حيث تمكنت إيجيترانس من التقليل بصورة ملحوظة من تأثير التقلبات المرتبطة بالطبيعة الدورية لقطاع أعمال المشروعات على إيراداتنا، خاصة مع تحقيق الشركة لنمو كبير في إيرادات المبيعات خاصة في قطاع أعمالنا المعتادة. تحقق الشركة أيضاً تقدماً جيداً في تنفيذ خطة تطوير العمليات التشغيلية، والتي تم تصميمها خصيصاً لزيادة هوامش الأرباح وتقليل رأس المال العامل وتحسين الكفاءة التشغيلية الكلية والتي انعكست بالفعل على تحسن مؤشراتنا المالية"









وصلت إيرادات النشاط المستقلة لشركة إيجيترانس إلى 188.5 مليون جنيه (بزيادة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من 2018)، كما زادت التكاليف التشغيلية بنسبة 21.9% لتصل إلى 139.3 مليون جنيه. من ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 19.7% لتصل إلى 25.2 مليون جنيه خلال الفترة. ونتيجة لذلك، انخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل 360.2 نقطة أساس ليسجل 12.7% (24 مليون جنيه) خلال التسعة أشهر من 2019 مقابل 16.3% (26.4 مليون جنيه) خلال نفس الفترة من العام الماضي. انخفض أيضاً صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 18% ليصل إلى 29.2 مليون جنيه في التسعة أشهر من 2019، مقارنة بـ 35.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.









أما المصرية لأعمال النقل الفني (إيتال)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيجيترانس وتقوم بتنفيذ عمليات النقل المتخصص للطرود ذات الأوزان والأبعاد غير التقليدية في المشروعات العملاقة بالإضافة لعملياتها التشغيلية المعتادة، فقد تراجعت إيرادات الشركة بنسبة وصلت إلى 7.4% خلال التسعة أشهر من 2019، لتصل إلى 11.9 مليون جنيه، بينما زادت التكاليف بنسبة 13.6% لتصل إلى 4.2 مليون جنيه، مع زيادة المصروفات البيعية والإدارية والعامة بنسبة 7.2% لتصل إلى 3.3 مليون جنيه، وأخيراً تراجع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 40.7% ليسجل 2.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من 2019 مقارنة بـ 4.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





من ناحية أخرى، سجلت إيجيترانس لحلول المستودعات، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيجيترانس تتخصص في تخزين وتنظيف وإصلاح حاويات الأيزو تانك، قفزة ملحوظة في صافي الربح بعد الضرائب خلال التسعة أشهر من 2019 بنسبة 54.4% وسجل 0.457 مليون دولار مقارنة بـ 0.296 مليون دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من 2018. أما على مستوى الإيرادات، فقد سجلت زيادة بنسبة 15% لتصل إلى 0.834 مليون دولار. في الوقت نفسه، تضاعفت التكاليف بمعدل الضعف لتصل إلى 0.110 مليون دولار، والتي تم تعويضها بصورة جزئية بانخفاض في المصروفات البيعية والإدارية والعامة بنسبة 3.4% لتصل إلى 0.131 مليون دولار. وقد أدى ذلك لتراجع طفيف في هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك بمعدل 30.7 نقطة أساس ليسجل 71.2% مقارنة بـ 71.5% ليسجل 0.594 مليون دولار خلال التسعة أشهر من 2019 مقابل 0.519 دولار في نفس الفترة من 2018.









تجدر الإشارة أنّ إيجيترانس نجحت في بيع كامل أسهم الخزينة التي سبق لها شراءها في أكتوبر 2018 من خلال سوق الصفقات الخاصة الذي فتحته بورصة الأوراق المالية بسعر ثابت 7.20 جنيه/السهم (بنسبة 15% أعلى من السعر السوقي الذي وصل إلى 6.22 جنيه/السهم) وذلك بقيمة اجمالية مجمعة وصلت إلى 15.9 مليون جنيه. هذا وقد تمت عملية بيع أسهم الخزينة خلال الربع الثالث من 2019 من خلال السوق المفتوح ببورصة الأوراق المالية بقيمة اجمالية وصلت إلى 16.6 مليون جنيه، وبقيمة 7.50 جنيه للسهم.











