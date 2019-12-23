إحالة أوراق سائق بالشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق سائق قتل طفل خنقا لسرقة التوتوك منه، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإستطلاع الرأي الشرعي، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وعلاء سمير حسن، وسكرتارية نبيل شكري.





تعود أحداث القضية رقم 44136 لسنة 2018 جنايات مركز فاقوس، ليوم 27 أغسطس،عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا بوصول" السيد م ال" إلي مستشفي فاقوس العام جثة هامدة، وأقر " محمد السيد" والد المجني عليه أن نجله تغيب بالدراجة النارية توك توك، وبعد أيام عثر عليه جثة هامدة.



وتوصلت التحريات التي قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مبتحث فاقوس، قيام "حمادة م ع " 18 سنة سائق توك مقيم مركز فاقوس، ومعه شخص أخر بإستدراج المجني عليه، لتوصيلهما إلي مكان بدائرة المركز، وفي الطريق وبعيد عن المنطقة السكانية قام المتهم وصديقه بخنق الطفل بطرحة كانت بحوزتهما حتي فارق الحياة، وقاما سويا بالإستيلاء علي التوك توك، ولاذا بالفرار، وتم إحالتهما إلي جنايات الزقازيق، التي قررت إحالة المتهم الأول إلي فضيلة المفتي، وإنقضاء الدعوي الجنائية للمتهم الثاني بوفاته.