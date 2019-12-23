هل يجوز للمدين أن يتصدق؟ الإفتاء تُجيب

أوضحت دار الإفتاء، حكم إخراج المدين للصدقة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، بأن "المدين عليه أن يرد الدين الأول قبل إخراج الصدقة".



وأكد أن الصدقة أمر جميل، ولكن الدين أولى بالسداد أولًا ثم نخرج الصدقة كيفما نشاء.



الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، أجابت على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصه:(إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن.. هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟).



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ( نعم يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين في حال وفاة شخص مدين دون علم الدائن).

