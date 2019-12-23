Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يجوز للمدين أن يتصدق؟ الإفتاء تُجيب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:14 م
Advertisements
الشيخ محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي
رقية جمال
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء، حكم إخراج المدين للصدقة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، بأن "المدين عليه أن يرد الدين الأول قبل إخراج الصدقة".

وأكد أن الصدقة أمر جميل، ولكن الدين أولى بالسداد أولًا ثم نخرج الصدقة كيفما نشاء.

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، أجابت على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصه:(إذا توفي شخص مدين ولا نعلم الدائن.. هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين؟).

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ( نعم يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين في حال وفاة شخص مدين دون علم الدائن).
Advertisements

أخبار تهمك

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين

منذ أقل من ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المالية تشكف مفاجأة رئيس الوزراء لعمال التشجير

منذ 37 دقيقة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
01:00 م

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

12:47 م

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status