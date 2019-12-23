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أيتن عامر تروج لـ مسرحية "عطل فني" في الرياض

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:24 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلنت الفنانة إيتن عامر، عن موعد عرض مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، والمقرر أن يتم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح بكر الشدي.



ونشرت الفنانة إيتن عامر، أفيش مسرحية "عطل فني" عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "استنونا فى #موسم_الرياض الرياض باذن الله
مسرحية #عطل_فني
من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي البوليفارد الرياض".



ويشارك في مسرحية "عطل فني" الفنان أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، نشوي مصطفي، إسماعيل فرغلى، ايتن عامر، ومن تأليف الشاعر أمير طعيمة.





جدير بالذكر أن أيتن، شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل" ابن الاصول " وحقق نجاحاً كبيرا بعد عرضه على شبكه قنوات ال DMC ، وشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، الفنان حمادة هلال، سوزان نجم الدين، فراس سعيد، إيناس كامل، اخراج كامل بكير ، تأليف أحمد محمود ابو يزيد.

وتشارك حاليا في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" وعدد من نجوم الفن، محمد رجب ، محمد عز، محمود حجازى، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد، احمد حلاوة ، إيهاب فهمى، اشرف ذكى، اخراج اسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح .
أيتن عامر تروج لـ مسرحية "عطل فني" في الرياض
أيتن عامر تروج لـ مسرحية "عطل فني" في الرياض
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