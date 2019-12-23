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البرلمان يفوض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 30 طلبا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:10 م
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البرلمان
البرلمان
إسلام شعراوي
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فوض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلب مناقشة مقدمة من النواب.

وتشمل القائمة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومنهم اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة الحمام مع إدراج قرية السلام ضمن هذا المشروع بمحافظة مطروح.
 
وآخر بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام لقرى أولاد مسعود، السلام أولاد جبريل، الشماسة، ساحل العميد، العميد بمحافظة مطروح، واقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة ورافع صرف صحي بقرية منشية البدراوي – بهوت – مركز نبروه – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب محمد حسين عبد الرحيم، بشأن الانتهاء من محطة مياه بنى شقير – مركز منفلوط – محافظة أسيوط.

وتناقش الجلسة اقتراح النائب جابر الطويقى، بشأن إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمجمع قرى ونجوع دار السلام – محافظة سوهاج، وآخر بشأن ضرورة زيادة الحيز العمراني – مركز دار السلام – محافظة سوهاج، واقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن توصيل خط مياه لتغذية عزبة مساعد شرق قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا، واقتراح النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحي لقرى مجلس قروي برطباط – مركز مغاغة – محافظة المنيا.
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