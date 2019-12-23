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محام يستفز أسرة "محمود البنا" (التفاصيل)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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محمود البنا
محمود البنا
أحمد الباهي
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أكد المحامي خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، إحالته المحامي أحمد جبر "من بركة السبع"، ومحامي أحد المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا، إلى مجلس التأديب، عقب استفزازه مشاعر أسرة الشهيد محمود البنا الذي قتل على يد المدعو "راجح أشرف ورفقائه".

وقال "راشد" في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، إن تعمد المحامي المذكور الهتاف بجملة "يحيا العدل" يفقد المحاماة قيمتها وينجرف للأهواء بعيدًا عن الدور المنوط بها في الدفاع عن حقوق الناس.

وأصدرت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، قرارها على المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة".

وقررت المحكمة حبس كل من: المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح طالب بجامعة السادات، بالسجن 15 سنة، ومعاونيه "إسلام. ع" 17 عامًا، بالسجن 15 سنة، و"مصطفى. م" 17 عامًا، و"إسلام. أ" 17 عامًا، بالسجن 5 سنوات، وجميعهم مقيمين بمدينة تلا.

يجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد، شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، الجلسة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وهي الجلسة المقرر النطق بالحكم فيها.

وكان قد لقي الطالب محمود محمد البنا، ابن مدينة تلا، مصرعه على يد "محمد أشرف راجح" وثلاث متهمين آخرين، بسبب شهامته ودفاعه عن فتاة تعرضت للمعاكسة من المتهمين، مما دفعهم إلى رسم خطة محكمة للإيقاع به في المصيدة.
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الكلمات المفتاحية

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