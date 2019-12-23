"التدريب التقني" تعلن وظائف شاغرة للجنسين في السعودية .. ادخل على رابط التقديم من هنا

تصدرت التدريب التقني تريندات "جوجل" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير وظائف شاغرة للجنسين "رجل / نساء".





وكشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الوظائف، لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق السعودية في مختلف التخصصات التدريبية.





رابط "التدريب التقني" للتقديم على الوظائف



