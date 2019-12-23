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"التدريب التقني" تعلن وظائف شاغرة للجنسين في السعودية .. ادخل على رابط التقديم من هنا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:03 م
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التدريب التقني
التدريب التقني
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تصدرت التدريب التقني تريندات "جوجل" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن توفير وظائف شاغرة للجنسين "رجل / نساء".

وكشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الوظائف، لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق السعودية في مختلف التخصصات التدريبية.

رابط "التدريب التقني" للتقديم على الوظائف

ويمكن للأشقاء في المملكة التقديم على وظائف "التدريب التقني"، بدايةً من اليوم الإثنين 26 ربيع الآخر 1441 هـ وحتى يوم السبت 2 جمادى الأول 1441 هجريًا، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني اضغط هنا.
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