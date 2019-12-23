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بسبب تأخرإرسال القوائم المالية .. البورصة المصرية تنذر 13 شركة بإيقاف التداول

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنذرت البورصة المصرية، اليوم 9 شركات مقيدة  أنه سوف تقوم بإيقاف التداول عليها إذا لم تلتزم  بإرسال القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي ، وذلك  بدءاً من بداية جلسة يوم 30 ديسمبر الأول الجاري.

وأوضحت البورصة المصرية اليوم  أن هذه الشركات هي ، العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين، وجولدن بيراميدز بلازا، وجينيال تورز، والمصرية للمنتجعات السياحية، والخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، وجنوب الوادي للأسمنت، وحديد عز، والعربية لاستصلاح الأراضي.


وفي نفس البيان ، قالت البورصة المصرية أنه سيتم استمرار إيقاف التعامل على 4 شركات في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية بنهاية سبتمبر الماضي ، وهي ، شركة العبوات الدوائية المتطورة، ونايل سيتي للاستثمار، وسامكريت مصر - مهندسون ومقاولون، والورق للشرق الوسط - سيمو.
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