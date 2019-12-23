جوارديولا يهدي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي: لا يمكننا المطاردة

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن مطاردة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي باتت صعبة لوصول الفارق إلى 14 نقطة.

قال بيب جوارديولا: "ليفربول حقق 16 انتصارًا من 17 ولذلك فمن غير الواقعي التفكير في أننا سنلاحقهم لكن علينا محاولة الفوز في كل مباريات وتأمين مقعدنا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأصاف جوارديولا: "لا أعتقد أن ليفربول سيسقط أربع أو خمس مباريات خلال 10 جولات لأنهم فريق قوي ومتماسك بشكل لا يصدق لكن علينا استمرار المحاولات في كل مبارياتنا المقبلة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة.