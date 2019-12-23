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عاجل.. المالية تشكف مفاجأة رئيس الوزراء لعمال التشجير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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معيط
معيط
إسلام شعراوي
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تلقى تكليفًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحل أزمة عمال التشجير، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية في هذا الملف، في أنه لا تتوافر أي بيانات لهؤلاء العمال، وتابع: "إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها، واحنا مش عارفين بيانات الناس".

وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة والعمالة المؤقتة، أنه في الآونة الأخيرة، تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق الخاصة المتعاقد عليها بعض العاملين.

وذكر أنه خلال العام الماضي، تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة، مُطالبًا أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.

ونوه بأن الوزارة حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك، ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر.
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