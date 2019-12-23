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عاجل.. تحديد موعد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك بالجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 1 من فبراير 2020 على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الدور الأول بدون أهداف والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.
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