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مصادر تكشف لـ"الفجر" سبب الإفراج عن سامي عنان.. وماذا بعد خروجه؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قالت مصادر مقربة من أسرة الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق: إن الإفراج عن "عنان" أمس الأحد من النيابة العسكرية، هو عفو صحي من الدرجة الأولى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن سامي عنان قامة كبيرة يقدرها الجميع، موضحة أنه سيُجري فحوصات طبية مختلفة خلال الفترة الحالية، للإطمئنان على صحته، بإشراف فريق طبي متميز.

وكانت النيابة العسكرية باشرت التحقيق مع الفريق سامي عنان في يناير 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات قانونية تتعلق بانتمائه للمؤسسة العسكرية.
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