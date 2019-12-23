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رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم التي تقيمها الجامعة غدًا لتكريم مجموعة من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، وذلك لبحث الترتيبات النهائية للحفل.

واستعرض محمد الخشت، كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفالية التي تتضمن خروجها على الوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها وعلمائها الأجلاء، بما يضمن انتظام عملية استقبال المكرمين بدءً من استقبال المكرمين والتقاط الصور التذكارية لمجلس الجامعة والمكرمين وموكب مجلس الجامعة، وتوزيع الجوائز على المكرمين، ثم الاستعداد للحفل الفني الذي تحييه المطربة مروة ناجي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة توزيع كافة الأدوار وإسناد المهام بشكل دقيق على الأفراد بما يضمن إخراج حفل عيد العلم بشكل متميز.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال احتفالية عيد العلم الـ 16، حصاد جامعة القاهرة في المجالات العلمية المختلفة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية داخل التصنيفات والمؤشرات الدولية المرموقة.
رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16
رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16
رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16
رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16
رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16
رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات حفل عيد العلم الـ16
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الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة القاهرة حفل عيد العلم الـ16

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