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ليبيا تطلق سراح سفينة "الطاقم التركي"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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حمولة السفينة
حمولة السفينة
وكالات
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أطلق الجيش الليبي، سراح سفينة على متنها طاقم تركي، بعدما جرى احتجازها، السبت. قبالة ساحل درنة.

 

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه لم يجر العثور على أسلحة في السفينة التي تحمل علم غرينادا، حيث كانت تنقل شحنة دقيق من مالطا إلى مدينة الإسكندرية المصرية.

 

وقال المسماري، إن البحرية الليبية قامت باحتجاز السفينة "لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق".

 

وقد وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، في أواخر نوفمبر الماضي،  اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.

 

وكانت حكومة السراج، قد مهدت الطريق أمام تدخل عسكري تركي في ليبيا، الخميس، عندما أعلنت أنها صادقت على اتفاق للتعاون الأمني مع تركيا.

 

من جانبه، منح البرلمان التركي الضوء الأخضر لإرسال مستشارين وخبراء وعسكريين إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك.

 

كما أصبح بإمكان أنقرة إرسال أسلحة ومركبات عسكرية ومنح تدريب عسكري والقيام بمناورات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخبارية في تدخل صارخ بالشؤون الداخلية الليبية.

 

ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على الرفض القاطع "للغزو التركي" لليبيا، مؤكدا أن الجيش سيحارب "بكل ما أوتي من قوة"، متوعدا الميليشيات التي تدعم حكومة السراج، التي أبرمت الاتفاق غير الشرعي، حسبما جاء في موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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ليبيا سفينة الطاقم التركي الجيش الليبي اطلاق سراح السفينة

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