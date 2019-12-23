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بفستان "أحمر عاري" سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا وتحتفل بعيد الميلاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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إحتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، مبكرا بعيد الميلاد، بإطلالة جذابة وجميلة كعادتها، والتي اشعلت السوشيال ميديا بجمالها الطاغي.




ونشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على الصورة قائلة "
بكرا ليلة العيد وأجواء الاحمر بلشت عندي من اليوم ... شكراً #رامي_قاضي اضي على الفستان الروعة يللي صممتو خصيصاً كرمالي".





وظهرت سيرين عبد النور، بفستان بلون الأحمر عاري من الصدر الساق ايضا، وحرصت ان يكون المكياج بسيط وهادي، مما جعل الجمهور يعبر عن مدي جمال إطلالاتها.



سيرين عبد النور، تعد من أجمل النجمات بالوطن العربي، والتي دائما تهتم بظهورها وأن ترتدي فستاين من أشهر مصصمي الأزياء بالوطن العربي.



ومن ناحية أخرى يعرض لسيربن عبد النور، مسلسل "الديفا" والذي حقق نجاح كبير، بعد عرض أولي
ويتكون المسلسل من 8 حلقات،ويعرض المسلسل على إحدي المنصات الإلكترونية.
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