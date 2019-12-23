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اليوم.. ختام فعاليات مهرجان الأفلام العلمية في دورته الخامسة بالإسكندرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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يختتم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان الأفلام العلمية في دورته الخامسة، وذلك بالشراكة مع معهد جوته الثقافي الألماني بالمحافظة.

وعرض المركز خلال المهرجان ٩ أفلام في الفترة من 8 إلى 23 ديسمبر الجاري، وهي مجموعة أفلام علمية منتقاة، فيما جرى تنفيذ 14 ورشة عمل لنحو 700 طالب، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المصاحبة للأفلام.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين، أن المهرجان هذا العام اهتم بموضوع "هومبولت وشبكة الحياة"، ويهدف إلى إضفاء الطابع الجماهيري على مفهوم الأنشطة التعليمية والأفلام العلمية في المجتمع، وتوعية الجمهور والجهات المعنية بأهمية التعليم غير الرسمي للعلوم كأداة تكميلية للتعليم الرسمي للعلوم.

وأضاف البيان، أن فكرة المهرجان تعمل على استخدام العلم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المحدودة، وتسليط الضوء على أهمية الأبحاث والدراسات في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال الأفلام التي تربط الجمهور بالواقع المعاصر، وهو ما يساعد على تحفيز وتشجيع الشباب على متابعة دراساتهم ومهنهم في مجال العلوم.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيانها أن المهرجان ينظم حول العالم، خاصة في مناطق جنوب شرق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بداية من عام 2005، حيث يتقدم المحترفون والهواة من محبي إنتاج الأفلام العلمية بمساهماتهم في مسابقة دولية، يتم خلالها اختيار الأفضل عن طريق لجان متخصصة، والتي يشارك بها متخصصون من مركز القبة السماوية، ثم تجرى دبلجة وترجمة الأفلام عن طريق معهد جوته بالشرق الأوسط، وذلك للعرض بالمنطقة العربية.

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