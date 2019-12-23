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كلوب: ليفربول يحلم بضم لاعب فرنسي.. ولكن

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:29 م
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ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر عدم ضم لاعبين فرنسيين إلى فريقه وهو أن ثمنهم يكون باهظًا على قدرات ناديه.

 

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن قناة (كانال+) أن كلوب أكد أن التعاقد مع لاعبين فرنسيين أمثال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان يحتاج إلى الكثير من الأموال.

 

وأضاف كلوب: "مبابي يلعب مع باريس وجريزمان أراد الذهاب إلى برشلونة لكن أسعار اللاعبين الفرنسيين تكون مكلفة للغاية على قدرات فريقنا".

 

ويقترب ريال مدريد من صفقة مبابي مقابل من 180 مليون جنيه استرليني.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول كيليان مبابي كلوب جريزمان

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