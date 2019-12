ننشر قائمة جوائز National Film Awards 2019 السادسة والستون

إليك قائمة الجوائز كاملة

فئة الأفلام غير المميزة



الأفلام الروائية









أفضل فيلم راجاستان: Turtle



أفضل فيلم Pangchenpa: In The Land Of Poison Women



أفضل فيلم غارو: Ma'ama



أفضل فيلم المهاراتية: Bhonga



أفضل فيلم تاميلي: Baaram





أفضل فيلم هندي: Andhadhun



أفضل فيلم لغة الأردية: Hamid



أفضل فيلم بنغالي: Ek Je Chhilo Raja



أفضل فيلم ماليالام: Sudani From Nigeria



أفضل فيلم التيلجو: Mahanati



أفضل فيلم الكانادا: Nathicharami



أفضل فيلم كونكوني: Amori



أفضل فيلم لغة آسامية: Bulbul Can Sing



أفضل فيلم البنجابية: Harjeeta



أفضل فيلم الغوجاراتية: Reva



أفضل رقص: كروتي ماهش ميديا وجيوتي د تومار عن Ghoomar، Padmaavat



أفضل مخرج موسيقي: Padmaavat



أفضل تأثير خاص: Awe، KGF



أفضل إخراج موسيقى: سانجاي ليلا بحسالي Padmaavat



جائزة أفضل موسيقى خلفية: Uri: The Surgical Strike



أفضل فنانة ماكياج: رانجيث Awe



أفضل مصمم أزياء: راجشري باتنايك وغورانغ شاه وأرشانا راو Mahanati



أفضل عمل: KGF: Chapter 1



أفضل كلمات: Nathicharami



أفضل تصميم إنتاج: كمارا سامبهافام



أفضل تحرير: Nathicharami



أفضل تسجيل صوتي: Tendlya، Uri، Rangasthalam





أفضل تصوير سمعي



أفضل تصميم الصوت: Uri



أفضل أغنية مختلطة: Rangasthalam



أفضل سيناريو أصلي: Chi La Sow



أفضل سيناريو مقتبس: Andhadhun



أفضل حوار: Tarikh



أفضل تصوير سينمائي: Olu



أفضل مطربة تشغيل أنثى: Nathicharami من Mayavi Manave عن Bindu Mani



أفضل مطرب تشغيل للذكور: أريجيت سينج عن Binte Dil من Padmaavat



القضايا الاجتماعية على أفضل فيلم: PadMan



أفضل ممثلة مساعدة: سوريخا سيكري Badhaai Ho



أفضل ممثل مساعد: سواناند كيركير عن Chumbak



أفضل ممثل: أيوشمان كورانا وأندهون وفيكي كوشال عن Uri



أفضل ممثلة: كيرثي سوريش عن Mahanati



أفضل إخراج: أديتيا دار عن Uri



أفضل فيلم روائي طويل: Hellaro



أفضل فيلم للأطفال: Sarkari. Hi. Pra. Shale Kasaragodu، Koduge



أفضل ممثلين للأطفال: بي في روهيث عن ،Ondalla Eradalla "Kannada" ساميب سينج عن Harjeeta Punjabi""، تالها أرشاد ريشي عن Hamid "Urdu"، شريفاناس بوكالي عن Naal "Marathi".



أفضل فيلم عن الحفاظ على البيئة: Paani



جائزة نرجس دوت للتكامل الوطني: Ondalla Eradalla



أفضل فيلم شعبي توفر التسلية السليمة: Badhaai Ho



جوائز لجنة التحكيم: كيدارا "البنغالية"، هاليرو "الغوجاراتية"

أقيم حفل توزيع جوائز الأفلام الوطنية لهذا العام، في فيجيان بهوان في دلهي اليوم، حصل أيوشمان كورانا وفيكي كوشال على جائزة أفضل ممثل عن فيلم Andhadhun and Uri: The Surgical Strike على التوالي.أقيمت جوائز الأفلام الوطنية الـ 66 National Film Awards 2019في العاصمة اليوم، وحضر حفل جوائز أفضل ممثل هذا العام أيوشمان كورانا وفيكي كوشال مع أكشاي كومار الحفل الذي أقيم في فيجيان بهاوان في دلهي، وتم تقديم الجوائز من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة فنكيا نايدو.حصل أكشاي كومار على الجائزة الوطنية لأفضل فيلم عن القضايا الاجتماعية عن فيلمه Padman.استضافت الحفل ديفيا دوتا وسونالي كولكارني، ومن المثير للاهتمام أن ديفيا حصلت على جائزة العام الماضي لأفضل ممثلة مساعدة لفيلمها Irada.لم يستطع أميتاب باتشان، الذي تم تكريمه بجائزة دادساهاب فالك هذا العام، حضور الحفل بسبب سوء الحالة الصحية، وعبر الممثل عن أسفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير لعدم تمكنه من حضور الحفل واستلام الجائزة.جائزة أفضل ولاية متعاونة مع الأفلام: Uttarakhandجائزة أفضل كتاب عن السينما: Malayalam Book Mano Prarthana Pulleyجائزة أفضل ناقد سينمائي: بلاس جوني "مليالم"، أنانث فيجاي "هندي"أفضل فيلم عن القيم العائلية: Chalo Jeete Hainأفضل فيلم روائي قصير: Kharvasفيلم العدالة الاجتماعية: Why Meأفضل فيلم تحقيق: Amoliأفضل فيلم رياضي: Swimming Through The Darknessأفضل فيلم تعليمي: Sarala Viralaأفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: Taala Te Kunjeeأفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: أفضل فيلم بيئي: The World's Most Famous Tigerأفضل فيلم ترويجي: Rediscovering Jajamأفضل فيلم عن العلوم والتكنولوجيا: G.D.Naidu: The Edison Of Indiaأفضل الفنون والأفلام الثقافية: The Last of The Varanasi Weaversأفضل فيلم غير روائي لاول مرة للمخرج: Sagnik Chatterjee for Feluda_50 Years Rays Detectiveأفضل فيلم غير روائي: Sunrise، The Secret Life of Frogs