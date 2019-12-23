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ننشر قائمة جوائز National Film Awards 2019 السادسة والستون

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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أقيم حفل توزيع جوائز الأفلام الوطنية لهذا العام، في فيجيان بهوان في دلهي اليوم، حصل أيوشمان كورانا وفيكي كوشال على جائزة أفضل ممثل عن فيلم Andhadhun and Uri: The Surgical Strike على التوالي.

أقيمت جوائز الأفلام الوطنية الـ 66 National Film Awards 2019في العاصمة اليوم، وحضر حفل جوائز أفضل ممثل هذا العام أيوشمان كورانا وفيكي كوشال مع أكشاي كومار الحفل الذي أقيم في فيجيان بهاوان في دلهي، وتم تقديم الجوائز من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة فنكيا نايدو.

حصل أكشاي كومار على الجائزة الوطنية لأفضل فيلم عن القضايا الاجتماعية عن فيلمه Padman.

استضافت الحفل ديفيا دوتا وسونالي كولكارني، ومن المثير للاهتمام أن ديفيا حصلت على جائزة العام الماضي لأفضل ممثلة مساعدة لفيلمها Irada.

لم يستطع أميتاب باتشان، الذي تم تكريمه بجائزة دادساهاب فالك هذا العام، حضور الحفل بسبب سوء الحالة الصحية، وعبر الممثل عن أسفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير لعدم تمكنه من حضور الحفل واستلام الجائزة.

إليك قائمة الجوائز كاملة

جائزة أفضل ولاية متعاونة مع الأفلام: Uttarakhand

جائزة أفضل كتاب عن السينما: Malayalam Book Mano Prarthana Pulley

جائزة أفضل ناقد سينمائي: بلاس جوني "مليالم"، أنانث فيجاي "هندي"


فئة الأفلام غير المميزة

أفضل فيلم عن القيم العائلية: Chalo Jeete Hain

أفضل فيلم روائي قصير: Kharvas

فيلم العدالة الاجتماعية: Why Me

أفضل فيلم تحقيق: Amoli

أفضل فيلم رياضي: Swimming Through The Darkness

أفضل فيلم تعليمي: Sarala Virala

أفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: Taala Te Kunjee

أفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: أفضل فيلم بيئي: The World's Most Famous Tiger

أفضل فيلم ترويجي: Rediscovering Jajam

أفضل فيلم عن العلوم والتكنولوجيا: G.D.Naidu: The Edison Of India

أفضل الفنون والأفلام الثقافية: The Last of The Varanasi Weavers

أفضل فيلم غير روائي لاول مرة للمخرج: Sagnik Chatterjee for Feluda_50 Years Rays Detective

أفضل فيلم غير روائي: Sunrise، The Secret Life of Frogs


الأفلام الروائية

الممثلون الذين حصلوا على إشادة خاصة لأدائهم: سروثي هاريهاران، شاندراكود راي، جوسي جوزيف، سافيتري

أفضل فيلم راجاستان: Turtle

أفضل فيلم Pangchenpa: In The Land Of Poison Women

أفضل فيلم غارو: Ma'ama

أفضل فيلم المهاراتية: Bhonga

أفضل فيلم تاميلي: Baaram


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أفضل فيلم هندي: Andhadhun

أفضل فيلم لغة الأردية: Hamid

أفضل فيلم بنغالي: Ek Je Chhilo Raja

أفضل فيلم ماليالام: Sudani From Nigeria

أفضل فيلم التيلجو: Mahanati

أفضل فيلم الكانادا: Nathicharami

أفضل فيلم كونكوني: Amori

أفضل فيلم لغة آسامية: Bulbul Can Sing

أفضل فيلم البنجابية: Harjeeta

أفضل فيلم الغوجاراتية: Reva

أفضل رقص: كروتي ماهش ميديا وجيوتي د تومار عن Ghoomar، Padmaavat

أفضل مخرج موسيقي: Padmaavat

أفضل تأثير خاص: Awe، KGF

أفضل إخراج موسيقى: سانجاي ليلا بحسالي Padmaavat

جائزة أفضل موسيقى خلفية: Uri: The Surgical Strike

أفضل فنانة ماكياج: رانجيث Awe

أفضل مصمم أزياء: راجشري باتنايك وغورانغ شاه وأرشانا راو Mahanati

أفضل عمل: KGF: Chapter 1

أفضل كلمات: Nathicharami

أفضل تصميم إنتاج: كمارا سامبهافام

أفضل تحرير: Nathicharami

أفضل تسجيل صوتي: Tendlya، Uri، Rangasthalam


أفضل تصوير سمعي

أفضل تصميم الصوت: Uri

أفضل أغنية مختلطة: Rangasthalam

أفضل سيناريو أصلي: Chi La Sow

أفضل سيناريو مقتبس: Andhadhun

أفضل حوار: Tarikh

أفضل تصوير سينمائي: Olu

أفضل مطربة تشغيل أنثى: Nathicharami من Mayavi Manave عن Bindu Mani

أفضل مطرب تشغيل للذكور: أريجيت سينج عن Binte Dil من Padmaavat

القضايا الاجتماعية على أفضل فيلم: PadMan

أفضل ممثلة مساعدة: سوريخا سيكري Badhaai Ho

أفضل ممثل مساعد: سواناند كيركير عن Chumbak

أفضل ممثل: أيوشمان كورانا وأندهون وفيكي كوشال عن Uri

أفضل ممثلة: كيرثي سوريش عن Mahanati

أفضل إخراج: أديتيا دار عن Uri

أفضل فيلم روائي طويل: Hellaro

أفضل فيلم للأطفال: Sarkari. Hi. Pra. Shale Kasaragodu، Koduge

أفضل ممثلين للأطفال: بي في روهيث عن ،Ondalla Eradalla "Kannada" ساميب سينج عن Harjeeta Punjabi""، تالها أرشاد ريشي عن Hamid "Urdu"، شريفاناس بوكالي عن Naal "Marathi".

أفضل فيلم عن الحفاظ على البيئة: Paani

جائزة نرجس دوت للتكامل الوطني: Ondalla Eradalla

أفضل فيلم شعبي توفر التسلية السليمة: Badhaai Ho

جوائز لجنة التحكيم: كيدارا "البنغالية"، هاليرو "الغوجاراتية"
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الكلمات المفتاحية

كورانا جائزة أفضل National Film Awards

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