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ننشر قائمة جوائز National Film Awards 2019 السادسة والستون
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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مرنا مجدي
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أقيم حفل توزيع جوائز الأفلام الوطنية لهذا العام، في فيجيان بهوان في دلهي اليوم، حصل أيوشمان كورانا وفيكي كوشال على جائزة أفضل ممثل عن فيلم Andhadhun and Uri: The Surgical Strike على التوالي.
أقيمت جوائز الأفلام الوطنية الـ 66 National Film Awards 2019في العاصمة اليوم، وحضر حفل جوائز أفضل ممثل هذا العام أيوشمان كورانا وفيكي كوشال مع أكشاي كومار الحفل الذي أقيم في فيجيان بهاوان في دلهي، وتم تقديم الجوائز من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة فنكيا نايدو.
حصل أكشاي كومار على الجائزة الوطنية لأفضل فيلم عن القضايا الاجتماعية عن فيلمه Padman.
استضافت الحفل ديفيا دوتا وسونالي كولكارني، ومن المثير للاهتمام أن ديفيا حصلت على جائزة العام الماضي لأفضل ممثلة مساعدة لفيلمها Irada.
لم يستطع أميتاب باتشان، الذي تم تكريمه بجائزة دادساهاب فالك هذا العام، حضور الحفل بسبب سوء الحالة الصحية، وعبر الممثل عن أسفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير لعدم تمكنه من حضور الحفل واستلام الجائزة.
إليك قائمة الجوائز كاملة
جائزة أفضل ولاية متعاونة مع الأفلام: Uttarakhand
جائزة أفضل كتاب عن السينما: Malayalam Book Mano Prarthana Pulley
جائزة أفضل ناقد سينمائي: بلاس جوني "مليالم"، أنانث فيجاي "هندي"
فئة الأفلام غير المميزة
أفضل فيلم عن القيم العائلية: Chalo Jeete Hain
أفضل فيلم روائي قصير: Kharvas
فيلم العدالة الاجتماعية: Why Me
أفضل فيلم تحقيق: Amoli
أفضل فيلم رياضي: Swimming Through The Darkness
أفضل فيلم تعليمي: Sarala Virala
أفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: Taala Te Kunjee
أفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: أفضل فيلم بيئي: The World's Most Famous Tiger
أفضل فيلم ترويجي: Rediscovering Jajam
أفضل فيلم عن العلوم والتكنولوجيا: G.D.Naidu: The Edison Of India
أفضل الفنون والأفلام الثقافية: The Last of The Varanasi Weavers
أفضل فيلم غير روائي لاول مرة للمخرج: Sagnik Chatterjee for Feluda_50 Years Rays Detective
أفضل فيلم غير روائي: Sunrise، The Secret Life of Frogs
الأفلام الروائية
أقيمت جوائز الأفلام الوطنية الـ 66 National Film Awards 2019في العاصمة اليوم، وحضر حفل جوائز أفضل ممثل هذا العام أيوشمان كورانا وفيكي كوشال مع أكشاي كومار الحفل الذي أقيم في فيجيان بهاوان في دلهي، وتم تقديم الجوائز من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة فنكيا نايدو.
حصل أكشاي كومار على الجائزة الوطنية لأفضل فيلم عن القضايا الاجتماعية عن فيلمه Padman.
استضافت الحفل ديفيا دوتا وسونالي كولكارني، ومن المثير للاهتمام أن ديفيا حصلت على جائزة العام الماضي لأفضل ممثلة مساعدة لفيلمها Irada.
لم يستطع أميتاب باتشان، الذي تم تكريمه بجائزة دادساهاب فالك هذا العام، حضور الحفل بسبب سوء الحالة الصحية، وعبر الممثل عن أسفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير لعدم تمكنه من حضور الحفل واستلام الجائزة.
إليك قائمة الجوائز كاملة
جائزة أفضل ولاية متعاونة مع الأفلام: Uttarakhand
جائزة أفضل كتاب عن السينما: Malayalam Book Mano Prarthana Pulley
جائزة أفضل ناقد سينمائي: بلاس جوني "مليالم"، أنانث فيجاي "هندي"
فئة الأفلام غير المميزة
أفضل فيلم عن القيم العائلية: Chalo Jeete Hain
أفضل فيلم روائي قصير: Kharvas
فيلم العدالة الاجتماعية: Why Me
أفضل فيلم تحقيق: Amoli
أفضل فيلم رياضي: Swimming Through The Darkness
أفضل فيلم تعليمي: Sarala Virala
أفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: Taala Te Kunjee
أفضل فيلم عن القضية الاجتماعية: أفضل فيلم بيئي: The World's Most Famous Tiger
أفضل فيلم ترويجي: Rediscovering Jajam
أفضل فيلم عن العلوم والتكنولوجيا: G.D.Naidu: The Edison Of India
أفضل الفنون والأفلام الثقافية: The Last of The Varanasi Weavers
أفضل فيلم غير روائي لاول مرة للمخرج: Sagnik Chatterjee for Feluda_50 Years Rays Detective
أفضل فيلم غير روائي: Sunrise، The Secret Life of Frogs
الأفلام الروائية
الممثلون الذين حصلوا على إشادة خاصة لأدائهم: سروثي هاريهاران، شاندراكود راي، جوسي جوزيف، سافيتري
أفضل فيلم راجاستان: Turtle
أفضل فيلم Pangchenpa: In The Land Of Poison Women
أفضل فيلم غارو: Ma'ama
أفضل فيلم المهاراتية: Bhonga
أفضل فيلم تاميلي: Baaram
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أفضل فيلم هندي: Andhadhun
أفضل فيلم لغة الأردية: Hamid
أفضل فيلم بنغالي: Ek Je Chhilo Raja
أفضل فيلم ماليالام: Sudani From Nigeria
أفضل فيلم التيلجو: Mahanati
أفضل فيلم الكانادا: Nathicharami
أفضل فيلم كونكوني: Amori
أفضل فيلم لغة آسامية: Bulbul Can Sing
أفضل فيلم البنجابية: Harjeeta
أفضل فيلم الغوجاراتية: Reva
أفضل رقص: كروتي ماهش ميديا وجيوتي د تومار عن Ghoomar، Padmaavat
أفضل مخرج موسيقي: Padmaavat
أفضل تأثير خاص: Awe، KGF
أفضل إخراج موسيقى: سانجاي ليلا بحسالي Padmaavat
جائزة أفضل موسيقى خلفية: Uri: The Surgical Strike
أفضل فنانة ماكياج: رانجيث Awe
أفضل مصمم أزياء: راجشري باتنايك وغورانغ شاه وأرشانا راو Mahanati
أفضل عمل: KGF: Chapter 1
أفضل كلمات: Nathicharami
أفضل تصميم إنتاج: كمارا سامبهافام
أفضل تحرير: Nathicharami
أفضل تسجيل صوتي: Tendlya، Uri، Rangasthalam
أفضل تصوير سمعي
أفضل فيلم راجاستان: Turtle
أفضل فيلم Pangchenpa: In The Land Of Poison Women
أفضل فيلم غارو: Ma'ama
أفضل فيلم المهاراتية: Bhonga
أفضل فيلم تاميلي: Baaram
الإعلانات
أفضل فيلم هندي: Andhadhun
أفضل فيلم لغة الأردية: Hamid
أفضل فيلم بنغالي: Ek Je Chhilo Raja
أفضل فيلم ماليالام: Sudani From Nigeria
أفضل فيلم التيلجو: Mahanati
أفضل فيلم الكانادا: Nathicharami
أفضل فيلم كونكوني: Amori
أفضل فيلم لغة آسامية: Bulbul Can Sing
أفضل فيلم البنجابية: Harjeeta
أفضل فيلم الغوجاراتية: Reva
أفضل رقص: كروتي ماهش ميديا وجيوتي د تومار عن Ghoomar، Padmaavat
أفضل مخرج موسيقي: Padmaavat
أفضل تأثير خاص: Awe، KGF
أفضل إخراج موسيقى: سانجاي ليلا بحسالي Padmaavat
جائزة أفضل موسيقى خلفية: Uri: The Surgical Strike
أفضل فنانة ماكياج: رانجيث Awe
أفضل مصمم أزياء: راجشري باتنايك وغورانغ شاه وأرشانا راو Mahanati
أفضل عمل: KGF: Chapter 1
أفضل كلمات: Nathicharami
أفضل تصميم إنتاج: كمارا سامبهافام
أفضل تحرير: Nathicharami
أفضل تسجيل صوتي: Tendlya، Uri، Rangasthalam
أفضل تصوير سمعي
أفضل تصميم الصوت: Uri
أفضل أغنية مختلطة: Rangasthalam
أفضل سيناريو أصلي: Chi La Sow
أفضل سيناريو مقتبس: Andhadhun
أفضل حوار: Tarikh
أفضل تصوير سينمائي: Olu
أفضل مطربة تشغيل أنثى: Nathicharami من Mayavi Manave عن Bindu Mani
أفضل مطرب تشغيل للذكور: أريجيت سينج عن Binte Dil من Padmaavat
القضايا الاجتماعية على أفضل فيلم: PadMan
أفضل ممثلة مساعدة: سوريخا سيكري Badhaai Ho
أفضل ممثل مساعد: سواناند كيركير عن Chumbak
أفضل ممثل: أيوشمان كورانا وأندهون وفيكي كوشال عن Uri
أفضل ممثلة: كيرثي سوريش عن Mahanati
أفضل إخراج: أديتيا دار عن Uri
أفضل فيلم روائي طويل: Hellaro
أفضل فيلم للأطفال: Sarkari. Hi. Pra. Shale Kasaragodu، Koduge
أفضل ممثلين للأطفال: بي في روهيث عن ،Ondalla Eradalla "Kannada" ساميب سينج عن Harjeeta Punjabi""، تالها أرشاد ريشي عن Hamid "Urdu"، شريفاناس بوكالي عن Naal "Marathi".
أفضل فيلم عن الحفاظ على البيئة: Paani
جائزة نرجس دوت للتكامل الوطني: Ondalla Eradalla
أفضل فيلم شعبي توفر التسلية السليمة: Badhaai Ho
جوائز لجنة التحكيم: كيدارا "البنغالية"، هاليرو "الغوجاراتية"
أفضل أغنية مختلطة: Rangasthalam
أفضل سيناريو أصلي: Chi La Sow
أفضل سيناريو مقتبس: Andhadhun
أفضل حوار: Tarikh
أفضل تصوير سينمائي: Olu
أفضل مطربة تشغيل أنثى: Nathicharami من Mayavi Manave عن Bindu Mani
أفضل مطرب تشغيل للذكور: أريجيت سينج عن Binte Dil من Padmaavat
القضايا الاجتماعية على أفضل فيلم: PadMan
أفضل ممثلة مساعدة: سوريخا سيكري Badhaai Ho
أفضل ممثل مساعد: سواناند كيركير عن Chumbak
أفضل ممثل: أيوشمان كورانا وأندهون وفيكي كوشال عن Uri
أفضل ممثلة: كيرثي سوريش عن Mahanati
أفضل إخراج: أديتيا دار عن Uri
أفضل فيلم روائي طويل: Hellaro
أفضل فيلم للأطفال: Sarkari. Hi. Pra. Shale Kasaragodu، Koduge
أفضل ممثلين للأطفال: بي في روهيث عن ،Ondalla Eradalla "Kannada" ساميب سينج عن Harjeeta Punjabi""، تالها أرشاد ريشي عن Hamid "Urdu"، شريفاناس بوكالي عن Naal "Marathi".
أفضل فيلم عن الحفاظ على البيئة: Paani
جائزة نرجس دوت للتكامل الوطني: Ondalla Eradalla
أفضل فيلم شعبي توفر التسلية السليمة: Badhaai Ho
جوائز لجنة التحكيم: كيدارا "البنغالية"، هاليرو "الغوجاراتية"
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