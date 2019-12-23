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الصين تخفض الرسوم الجمركية على الواردات من لحم الخنزير المجمد والأفوكادو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:52 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلنت الصين، أنها ستخفض التعريفات الجمركية على منتجات تتراوح من لحم الخنزير المجمد، والأفوكادو إلى بعض أنواع أشباه الموصلات العام المقبل، حيث تتطلع بكين إلى زيادة الواردات وسط تباطؤ الاقتصاد وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين ستنفذ في العام المقبل تعريفة استيراد مؤقتة، وهي أقل من التعريفة الأكثر تفضيلًا على أكثر من 850 منتجًا. وهذا مقارنة مع 706 منتجات تم فرض ضرائب عليها بمعدلات مؤقتة في عام 2019.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت إن التغييرات التي طرأت على التعريفة الجمركية "زادت واردات المنتجات التي تواجه نقصًا نسبيًا محليًا أو السلع التخصصية الأجنبية للاستهلاك اليومي".

وخففت الصين والولايات المتحدة حربهما التجارية المطولة في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت عن اتفاق المرحلة الأولى من شأنه أن يقلل من بعض الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل المزيد من المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

وقالت وزارة المالية، إن سعر تعريفة لحم الخنزير المجمد سيتم تخفيضه إلى 8 في المائة من رسوم الدولة الأكثر تفضيلا وهي 12 في المائة، حيث تتأهب الصين لسد فجوة كبيرة في الإمدادات بعد أن قضى مرض خنزير شديد على قطيع الخنازير.

وأظهرت بيانات رسمية أن اندلاع حمى الخنازير الأفريقية التي بدأت في أغسطس من العام الماضي، قد خفض ما يقرب من نصف قطيع الخنازير في الصين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار لحوم الخنزير إلى مستويات قياسية.

وأصدرت بكين سلسلة من التدابير لتعزيز إنتاج الخنازير، مع زيادة الواردات من اللحوم المختلفة لتلبية الطلب المحلي.

وجلبت الصين 229707 طنا من لحم الخنزير في نوفمبر، بزيادة أكثر من 150 في المئة عن العام السابق. وبلغت واردات لحم الخنزير للأشهر الـ 11 الأولى من العام 1.733 مليون طن، بزيادة 58 في المائة عن العام السابق.

وستخفض الصين أيضَا تعريفات الاستيراد المؤقتة الخاصة بالفيرونيوبيوم - التي تُستخدم كإضافة إلى سبائك الصلب عالية القوة والصلب غير القابل للصدأ لأنابيب النفط والغاز والسيارات والشاحنات - من 1 في المائة إلى صفر في عام 2020 لدعم تطوير التكنولوجيا الفائقة.

وجلبت البلاد 35909 أطنان من الفيرونيوبيوم في عام 2018، و37.818 طن للأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

وقالت الوزارة إن معدل التعريفة الجمركية على الأفوكادو المجمد تم تخفيضه إلى 7 في المائة من رسوم الدولة الأكثر تفضيلا وهي 30 في المائة.

ويتوسع الاقتصاد الصيني بأضعف معدل له منذ ما يقرب من 30 عامًا وقد يواجه المزيد من الضغط الهبوطي في العام المقبل، لكن الحكومة تعهدت بالحفاظ على النمو في نطاق معقول في عام 2020 والحفاظ على السياسات المستقبلية وفعالة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر إن الصين وافقت على شراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين كجزء من اتفاقية التجارة في المرحلة الأولى المزمع توقيعها في أوائل يناير. وإذا تم إجراء عمليات الشراء، فسيمثل ذلك قفزة هائلة في الصادرات الأمريكية إلى الصين.

وقالت بكين إن زيادة المشتريات تتماشى مع الحاجة المتزايدة للشعب الصيني، حيث تفتح البلاد أسواقها بشكل أكبر أمام التجارة العالمية.

وقالت الوزارة إن الرسوم الجمركية على بعض أدوية الربو ومرض السكري سيتم تحديدها عند مستوى الصفر، بينما سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على بعض المنتجات الخشبية والورقية أيضًا.

وسيتم تخفيض رسوم الاستيراد على أشباه الموصلات متعددة المكونات إلى الصفر.

وقالت الوزارة إن الصين ستخفض كذلك تعريفة الاستيراد الأكثر تفضيلا على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتبارا من 1 يوليو.
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الكلمات المفتاحية

الوردات الصين التعريفات الجمركية

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