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المحتجون اللبنانيون يغلقون عددًا من الطرق الأساسية في بيروت

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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الاحتجاجات اللبنانية
الاحتجاجات اللبنانية
وكالات
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أعلنت غرفة التحكم المروري في العصامة اللبنانية بيروت، مناصرون لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، أغلقوا عددا من الطرق الأساسية والمناطق في العاصمة بيروت، الاثنين، احتجاجا على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وأغلق المحتجون اللبنانيون، طريق الجية جنوبي بيروت، وكورنيش المزرعة والكولا والمدينة الرياضية، وعددا من الطرق في الشمال والبقاع اللبناني شرقي البلاد، مما تسبب في ازدحام الشوارع، في بعض المناطق، قبل أن يعاد فتحها جزئيا مع تقدم ساعات النهار.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية، مظاهرة حاشدة، شارك فيها آلاف المحتجين، اعتراضا على تكليف دياب وطريقة تعاطي السلطة السياسية مع المستجدات والأوضاع الراهنة.

 

وردد المتظاهرون هتافات غاضبة ضد كل الطبقة السياسية، مطالبين بحكومة إنقاذ مستقلة بأسرع وقت، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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