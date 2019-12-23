منة فضالي توجه رسالة لجمورها.. فماذا قالت؟

تهتم الفنانة منة فضالي بمشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت منة صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية تي شيرت بنصف كم باللون الأبيض، وجينز باللون الأزرق، وممسكة بيدها سويت شيرت كاروهات باللون الأزرق، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت نظارة شمس.



وعلقت منة على الصورة قائلة: "قل الحمد لله لأنه لديك دائمًا أكثر مما تعتقد".



مُشاركة منة فضالي في مسلسل "قيد عائلي٢"



يُشار أنَّ منة شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسلمن تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل،إخراج تامر حمزة، بطولة نضال الشافعي،بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، ميرنا وليد، ميرهان حسين،دينا فؤاد.



مُشاركة منة في "رحيل زهرة"



والجدير بالذكر أنَّ منة أعلنت مؤخرًا عنن مشاركتها في مسلسل "رحيل زهرة"، والمسلسلمن إخراج حسني صالح، إنتاج شركة سينرجي ، والجابري، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر يناير القادم، وهو بطولة منة فضالي، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض، وآخرون.