النيابة: متهمو "داعش الجيزة" تناسوا الدين واستحلوا الدماء



كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد احال المتهمين الي المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين

وتوصلت التحقيقات إلى قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.



واعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا"، أنه إثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الأول عام ٢٠١٤ وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد آل حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم الي الخلية التكفيرية، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الارهابي ورصد مناطق عسكرية.



وأضاف المتهم أنه عقب سفر المتهم الأول إلى منطقة سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز أمني أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة أعداد قوات التأمين وأنهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات.





وكما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم داعش الإرهابي وفِي عام ٢٠١٧، كلّف بالإمداد بالاسلحة والذخائر.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها او حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة النيابة العامة في قضية "داعش الجيزة"، المُتهم فيها سبع مُتهمين باعتناق أفكار التنظيم الإرهابي.وبدأت المرافعة بالقول: "بسم الله العدل الحق المنتقم الحليم"، وأضافت المرافعة في بدايتها مستندة على قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفس في طاعة الله، والمُهاجر من هجر الخطايا والذنوب".وتابعت المرافعة: "جئناكم مدعين بساحة القضاء، أسمى مهنة عرفتها البشرية، ممثلين لمجتمع مكلوم، مجتمع ذاق مرارة الإرهاب مرارًا وتكرارًا"، وتواصلت بالقول: "أضحى الإرهاب مُوجه للدولة المصرية بكافة دعائمنها، ضرب ويبطش في أقصى الأرض وأدناها، يقف خلفة فئة باغية وهم حفنة ممن ضلوا وأضلوا وأكثروا الفساد، لتصفهم المرافعة "ثُلة المصرية منهم براء".وتواصلت المرافعة مشددة على مدى قُبح العصابة الإرهابية، وقالت عنها "عصابة ترافق الشيطان دربًا ومسلكًا، عصابة اعتنق أعضاءها أفكارا متطرفة، نتاجها عقيدة تكفرية وأفعال إرهابية لا دخل للشريعة الإسلامية فيها، يقولون إنها خلافة إسلامية وماهي إلا كذب كذب، فما هي إلا هدم لبلاد المُسلمين، مؤكدة على أن الإسلام منهم براءة، فالمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده.وردت النيابة على استحلال الإرهاب لاستهداف المسلمين وغير المسلمين، وأكدت على أن شرع حرم ذلك، مستندة على الحديث النبوي الشريف:" كل المسلم على المسلم حرام.. دمه وماله وعرضه"، وشددت على أن الله كفل حرية العقيدة والإيمان في بلاد المسلمين، وقالت: "لنا في الرسول أسوة حسنة في كيفية التعامل مع غير المسلمين، ومنهم اليهودي القاطن بجواره، الذي كان يوميًا معتاد على آذية إمام المسلمين، وعندما انقطعت عادته زاره، وأهل نجران حينما فتح مسجده وأقاموا شعائرهم فيه"، لتُعقب المرافعة بالقول:"هذه كيفية التعامل مع غير المسلمين، أهل الذمة والعهد، لهم ما لنا وعليهم ما علينا".وتابعت المرافعة حديثها عن المُتهمين: "تناسوا تعاليم الدين والحق المبين ممن ادعوا تمسكهم بالدين، وحرضوا على تورع الأمنين، ودم المصريين، وبررا القتل الدين، ألا لعنة الله على الظالمين".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بامانة سر محمد الجمل واحمد مصطفى.