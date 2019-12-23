أستاذ آثار مقترحا "سياحة الشمس المشرقة": ترويج لمصر





وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد، يتم الترويج لها سياحيًا بتوقيتها لإعلام العالم أجمع بها، مقترحًا أن يتم إضافة سياحة لمصر، وهي سياحة الشمس المشرقة.



قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار بجامعة القاهرة، إن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد، لها أصل عند المصري القديم، وفكرة توجيه المعابد للناحية الشرقية، واستخدام نجوم السماء، في ضبط الناحية الفلكية، ترجع لأقدم مثال لها في شعائر تأسيس المعبد أيام الملك خع، حيث أن المصري القديم كان متطلع للسماء؛ لكونه كان يعتمد على الملاحظة العلمية لكل ما يحيط به، وكان لديه أشياء هامة أن الشمس نجم هام في السماء مرتبط بحياته، وكذلك النيل.وأوضح "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مه برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد ليست قاصرة على معبد الكرنك فقط، وإنما هناك تعامد على قصر قارون بالفيوم، وقصر القويطة بالواحات، ومعبد الملكة حتشبسوت، ومعبد الأقصر نفسه، ومعبد أبو سمبل للملك رمسيس الثاني، وعلى وجه تمثال أبو الهول.وتابع أنه كان هناك وظيفة قديمة في مصر القديمة خاصة بالفلك، وكان المصريين القدماء متفوقين في علم الفلك، وكانوا مبدعين في تفسير الظواهر الفلكية، مشيرًا إلى أن العالم أجمع، متعلق بالآثار المصرية، التي توضح تقدم المصري القديم في جميع العلوم المتعلقة بحياة الإنسان.