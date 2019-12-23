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رئيس "الخدمات البيطرية": الحمى القلاعية تحت السيطرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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فاروق
فاروق
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالحكم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان، تنقل له عن طريق الحيوان، ولهذا جاء دور الطب البيطري في احتواء الأمراض على مستوى الحيوانات ومنع انتقالها للإنسان.

وأشار "فاروق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن الهيئة منوط بها الحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال الخطط والبرامج، منوها بأنه جارٍ حاليا تنفيذ حملة تحصين مكثف ضد الحمى القلاعية، على مستوى 27 محافظة.

وأضاف أن مرض الحمى القلاعية هذا العام في مصر، تحت السيطرة، وذلك بعكس الوضع في الدول المجاورة، حيث أنهم قاموا بتحصين 9،2 ملايين حيوان.
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